25 דקות שהפכו לסיוט: שתי נערות יקבלו 550 אלף דולר

כוחות כיבוי והצלה של בני ברק ורמת גן הוקפצו לרחוב עזרא בעיר, בעקבות דליקה שהתלקחה במבנה המוסדות של נדבורנה בשעת הלימודים הראשונה | כלל הילדים פונו במהירות מהמקום, לוחמי האש פועלים להשתלטות על האש | בחסדי שמים: אין נפגעים (חרדים)

חזקי שטרן