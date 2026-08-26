מבזקים נוספים
דיווח: יאיר נתניהו הוברח ממיאמי בעקבות איום איראני
רשת ניוזמאקס האמריקנית מדווחת כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוברח ממיאמי לפני מספר חודשים. לפי הדיווח, חוליה איראנית שעקבה אחריו אותרה ברגע האחרון.כיכר השבת
תאונה בכביש 40: גבר בן 64 במצב בינוני ונפגע נוסף קל
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה הבוקר בשעה 05:50 בכביש 40 סמוך לצומת בארות יצחק לכיוון צפון. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים שיבא-תל השומר גבר בן 64 במצב בינוני עם חבלות בבטן, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן
משרד הבריאות מסיר אזהרת רחצה מחמישה חופים בחיפה
משרד הבריאות הודיע כי בעקבות בדיקות חוזרות הוסרה אזהרת הרחצה בחופי דדו, זמיר, חוף כרמל, סטודנטים והחוף השקט בחיפה. עם זאת, אזהרת הרחצה בחופי בת גלים וקריית חיים עדיין תקפה עקב תוצאות מיקרוביאליות חריגות. הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
נתפסו נשקי M16 מוסתרים בכריות מיטה בכפר סוואחרה
כוחות משטרה ומג"ב תפסו כלי נשק מסוג M16 שהוסתרו בתוך ריפוד כריות מיטה בבית בכפר סוואחרה. התפיסה בוצעה במסגרת פעילות יזומה של שוטרי יל"פ מרחב גלעד יחד עם לוחמי מג"ב. הנשקים הועברו להמשך חקירה בתחנת מעלה אדומים.קובי רוזן
קשיש בן 90 נפצע בינוני בנפילה מסולם בפתח תקווה
גבר כבן 90 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם בגובה כ-2.5 מטרים בגג ביתו ברחוב השופט ברנדייס בפתח תקווה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים בילינסון להמשך טיפול.קובי רוזן
25 דקות שהפכו לסיוט: שתי נערות יקבלו 550 אלף דולר
צרחות, ההקאות והפחד שלא יצליחו לרדת: שנתיים אחרי האירוע שבו 28 בני אדם נותרו תלויים הפוך באוויר, חבר מושבעים פסק פיצוי של 275 אלף דולר לכל אחת משתי הנערות (חדשות בעולם)דני שפיץ
קרעי נגד היועמ"שית: הקרב על תחנות הרדיו החרדיות מגיע לבג"ץ
בג"ץ ידון בעתירה נגד הרחבת אזורי השידור של כמה תחנות רדיו, החלטה שהיועמ"שית טוענת כי התקבלה ללא סמכות (משפט)משה כהן
בהלה ברחוב עזרא | שריפה פרצה בתלמוד תורה נדבורנה; התלמידים פונו
כוחות כיבוי והצלה של בני ברק ורמת גן הוקפצו לרחוב עזרא בעיר, בעקבות דליקה שהתלקחה במבנה המוסדות של נדבורנה בשעת הלימודים הראשונה | כלל הילדים פונו במהירות מהמקום, לוחמי האש פועלים להשתלטות על האש | בחסדי שמים: אין נפגעים (חרדים)חזקי שטרן