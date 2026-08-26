אלמוני התפרץ בפתאומיות לעבר ספר התורה בשיאו של חגיגת הכנסת ספר תורה, חטף את המיקרופון מידיו של הרב דוד פריוף והחל לצרוח ולקלל בפני הנוכחים ההמומים - עד שנעצר | צפו (חרדים)

איציק אוחנה