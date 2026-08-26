מבזקים נוספים
אלפי טנקים מול רחפן: החוליה החלשה של המעצמה הערבית
מצרים מחזיקה בצי השריון הגדול ביותר בעולם הערבי המונה אלפי טנקים, אולם לקחי המלחמה באוקראינה והאיום הגובר מצד רחפנים מתאבדים בשדה הקרב המודרני חושפים נקודת תורפה קריטית ומעוררים סימני שאלה סביב הרלוונטיות של המסה מול ישראל (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני
סקר דרמטי: וינטר נכנס לכנסת בעוצמה - וזו המפלגה שתיפגע אנושות | כל הפרטים
אם הבחירות היו מתקיימות היום, עופר וינטר היה הופך בין לילה מתא"ל במילואים לחבר כנסת | אבל האם זה מסייע או פוגע בגוש נתניהו? ומי המפלגה שתיפגע אנושות מכניסתו של וינטר לקרב הבחירות? כל הפרטים מהסקר החדש (בחירות 2026)כיכר השבת
העמיסו את המעלית: שני צעירים טמנו לעצמם מלכודת מוות
מצלמת האבטחה תיעדה את הרגע שבו שני נוסעים שהעמיסו את המעלית בחומרי בנייה הבינו שהם בסכנה (חדשות בעולם)דני שפיץ
דיווח דרמטי: יש הסכם על מצר הורמוז - טראמפ נשאר בחוץ
איראן ועומאן הגיעו להסכם משותף על מעבר ימי במצר הורמוז, כך לפי דיווחים בשעות האחרונות | איראן הבהירה כי המצר לא ייפתח כל עוד ארה"ב אינה נכנעת לתנאים שאיראן הציבה | בארה"ב צופים אחרי ההתנהלות העומאנית מאחורי גבו של הנשיא טראמפ (מדיני)כיכר השבת
משלחת 'ברית רעים' שבה לישראל לאחר 12 ימי פעילות בקולומביה
משלחת 'ברית רעים' השלימה את משימתה בקולומביה ושבה לישראל לאחר 12 ימי פעילות באתרי ההרס. מפקד פיקוד העורף אמר בטקס לרגל שובה: "היום ניתן לומר - לא נותרו נעדרים בעיר קאלי".ב. ניסני
הרב יונתן שוורץ חושף את מהפכת השידוכים שהוביל, וזועק: "תפסיקו להתקשר אל השדכנים" | צפו
מאות שידוכים שיצאו לפועל בזכות היוזמה החדשנית אותה הוא הוביל לפני מספר שנים, מביאים את המרצה הנודע הרב יונתן שוורץ לצאת בזעקה נרגשת גם בעברית, ולחשוף את מהפכת השידוכים שהוביל, שסייעו למאות בחורים מבוגרים ובחורות מבוגרות | הרב מתחנן: "תפסיקו להתקשר לשדכנים, זה לא יעזור", ומציע: תעשו מצ'ינג, תפעילו את הרגש ואת הלב | צפו (חרדים)כיכר השבת
במודיעין עילית חגגו | הכנסת ספר התורה והוצאת קובץ חידושי הבחורים
במעמד גדולי התורה ובהשתתפות המונים, חגגו בישיבת "בית אשר" במודיעין עילית את הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי הגאון רבי שלמה יהודה קרסילובסקי זצ"ל | במקביל, הוציאו בני הישיבה קובץ חידושי תורה עב כרס | צפו בגלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
"משילות על שלטים"; העורך דין והפעיל מנטורי קרתא לעגו למשטרה
אחרי פשיטת המשטרה והחרמת שלטי המחאה בשכונת 'מאה שערים', איש נטורי קרתא יודל הירש הציג בפודקאסט את הכרזות שהוחרמו – והפעיל עו"ד ברק כהן קבע נחרצות: "הם חוקיים לחלוטין" | השניים לעגו למשטרה שנלחמת בשלטים במקום בפשיעה: "היא כפופה לחוקים, אך מתעלמת מהם" | צפו בקטע (חרדים)חיים רוזנבוים