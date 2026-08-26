משרד הבריאות הודיע כי יקיים בחינה עצמאית של אירוע חמור במחלקה לקרדיולוגיה בבית החולים קפלן, מעבר לבדיקה הפנימית של כללית. לפי ההודעה, מנכ"ל משרד הבריאות מוסמך להחליט על שינוי ההכרה במחלקה לצורכי התמחות. פגישה בנושא תתקיים בשבוע הבא אצל ראש חטיבת הרפואה במשרד, בהשתתפות מנכ"ל כללית, מנהל קפלן ומנהלי המחלקות הרלוונטיות.

יוסי נכטיגל