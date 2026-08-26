דונלד טראמפ צייץ על איראן עם תמונה מעובדת: "המשימה הושלמה"

איזנקוט פסל את האפשרות שעופר וינטר ימונה לשר הביטחון וטוען כי הוא חסר ניסיון "בפיקוד האסטרטגי של הצבא" • וינטר השיב במתקפה חריפה: "אם זאת המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה" • שר החוץ גדעון סער גיבה את וינטר ותקף את איזנקוט

קובי ישראל