דונלד טראמפ צייץ על איראן עם תמונה מעובדת: "המשימה הושלמה"

הציוץ של טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (רביעי) תמונה מעובדת וטעונה במסרים פוליטיים וצבאיים בחשבונו הרשמי ברשת החברתית Truth Social. הפרסום מציג את טראמפ במראה תקיף ונחוש כשהוא רכון קדימה, על רקע נושאות מטוסים, מטוסי קרב ממריאים, דגלי ארצות הברית ועשן קרבות.

בצידה השמאלי של התמונה מופיע נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ורג' בוש, ולצידו שלט הנושא את הכיתוב "המשימה לא הושלמה 2001–2021", על רקע רכב צבאי הרוס ומגפי לוחמים נטושות. מנגד, בצידה הימני של התמונה מופיעה דמותו של מנהיגה העליון המחוסל של איראן, עלי חמינאי, ולצידו שלט נוסף עליו נכתב באותיות מודגשות "המשימה הושלמה 2026". התייחסות היסטורית לנאום בוש המפורסם השימוש בביטוי "המשימה הושלמה" (Mission Accomplished) מהווה התייחסות היסטורית וישירה לנאומו המפורסם של הנשיא ג'ורג' ו' בוש בשנת 2003 על גבי נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שם הונף שלט עם כיתוב זה לאחר כיבוש עיראק. נאום זה זכה למתיחת ביקורת חריפה לאורך השנים, לאחר שהלחימה בעיראק נמשכה עוד שנים ארוכות והגבירה את המעורבות האמריקנית המדממת במזרח התיכון. בדרך לפיצוץ | טראמפ מכה באיראן: "אין לי לוח זמנים, אני לא ממהר" דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 06:32 בפרסומו הנוכחי, מבקש טראמפ לבדל את עצמו ממדיניות החוץ של המפלגה הרפובליקנית המסורתית ושל הממשלים הדמוקרטיים, תוך שרטוט גבול ברור בין כישלונות העבר לבין הנהגתו הצפויה. הפרסום מגיע על רקע מדיניות חדשה של ממשל טראמפ כלפי איראן, המתמקדת בלחץ כלכלי במקום פעולה צבאית מיידית.

מטוסים ממריאים מהלינקולן לעבר איראן ( צילום: שאטרסטוק )

עראקצ'י בעומאן ( צילום: משרד החוץ של עומאן )

טראמפ על מצבו של חמינאי: "אינני חושב שהוא מת"

בהקשר זה, טראמפ התייחס בראיון רדיופוני למצבו הבריאותי של מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי, וחשף פרטים חדשים על פציעותיו בעקבות התקיפה שבה חוסל אביו. "אינני חושב שמוג'תבא חמינאי מת", הבהיר הנשיא, תוך שהוא מפרט את היקף הנזק שנגרם לו.

לדברי טראמפ, המנהיג האיראני "נפצע קשה מאוד, בצד שמאל של גופו, הזרוע, הרגל, כל העניין נפצע קשה". עם זאת, הנשיא חזר והדגיש: "אבל אינני חושב שהוא מת". טראמפ התייחס גם להתנהלות המשטר האיראני בעקבות הפציעה, וציין כי "אם הוא מת, הם מעלים הצגה די טובה, מפני שהם מדברים על לחזור לדבר איתו כל הזמן כדי לקבל את ברכתו הסופית".

מתח מתמשך במצר הורמוז

בהמשך הראיון עבר הנשיא לדון במצב הביטחוני במצר הורמוז, שם מתנהלת מערכה אמריקנית מתמשכת מול איראן. טראמפ דיווח על הסרת מוקשים מהאזור והדגיש כי למרות האיומים, המיצר ממשיך לפעול באופן תקין. "אבל המיצר, הוא פועל, זה מיצר פועל", אמר הנשיא. "כן, מדי פעם יהיה שם כטב"ם או רקטה או משהו שיורים, אבל זה מיצר פועל".

יצוין כי איראן ועומאן הגיעו להסכם דרמטי על מסגרת מוצעת להקמת מסדרון שיט זמני ברוחב 7 מיל ימי במצר הורמוז. ההסכם הושג בתום שיחות בטהראן בין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לשר החוץ של עומאן באדר אל-בוסעידי, וכולל פרויקט משותף לפינוי מוקשים והמשך דיונים טכניים לקביעת ניהול קבוע של הנתיב. עם זאת, בטהראן הבהירו כי המצר לא ייפתח בפועל כל עוד ארה"ב "לא תקבל את תנאיה של איראן".