מבזקים נוספים
ארה"ב מטילה סנקציות על בנק מצרי בגין הלבנת כספים לאיראן
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על סניפי בנק Misr המצרי באיחוד האמירויות, בחשד להלבנת כ-2 מיליארד דולר עבור איראן בשנתיים וחצי האחרונות. בנק Misr הוא הבנק השני בגודלו במצרים. הסנקציות חלות רק על הסניפים באיחוד האמירויות במסגרת "מבצע בידוד כלכלי" נגד איראן.קובי אטינגר
צה"ל חיסל 3 מחבלים בג'נין — ביניהם בכיר בהתארגנות הטרור
כוחות הביטחון חיסלו בפעילות מיוחדת בג'נין 3 מחבלים. בין החוסלים קייס ביטאוי, שהיה בכיר בהתארגנות הטרור בג'נין לשעבר.ב. ניסני
חיסול מדויק בג'נין: בכיר החמאס נמחק מהמפה
בפעילות משותפת של שב"כ, אמ"ן וצה"ל חוסל הבוקר מהאוויר קייס ביטאוי, בכיר חמאס במחנה הפליטים ג'נין, יחד עם שני סייענים. המחבל, קרובו של מפקד הטרור שחוסל לשעבר, קידם פעילות רצחנית ותכנן פיגועים קשים נגד אזרחי ישראל (צבא וביטחון)ב. ניסני
רוכבת אופניים חשמליים בת 63 נפצעה בינוני בתאונה בנתניה
אישה בת 63 נפצעה היום (שני) באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב דוד המלך בנתניה. הרוכבת על אופניים חשמליים נפגעה מרכב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 15:47. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים לניאדו עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
צה"ל חיסל שני מפקדי טרור בעזה — אחד מהם פשט ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל אתמול שני מפקדי טרור ברצועת עזה. במרחב שאטי חוסל אברהים נביל אברהים בס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. במרחב צברה חוסל חמדי אחמד חאמד כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בארגון הטרור גא"פ. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפות בוצעו להסרת האיום.ב. ניסני
סמוטריץ' ופייגלין במגעים מתקדמים לאיחוד בבחירות
יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מנהל מגעים מתקדמים לאיחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין בבלוק טכני. לפי הפרסום, פייגלין אמור לקבל את המקום השני הריאלי ומקומות נוספים, אם כי הסוגיה טרם הובררה סופית. המטרה במגעים היא להבטיח את מעבר אחוז החסימה, לאחר שהצטרפותו של עפר וינטר למירוץ גרמה לנפילת הציונות הדתית ברוב הסקרים מתחת לאחוז החסימה. נתניהו לא שותף בסוד המגעים אך שמע עליהם ותומך בהם עקרונית. סמוטריץ' ופייגלין אישרו קיום מו"מ לאיחודים.כיכר השבת
ילד בן 5 במצב קשה לאחר שנמשה מאגם בדרום תל אביב
ילד כבן 5 נמשה היום (שני) בשעה 13:04 מאגם מים בפארק בדרום תל אביב. צוותי מגן דוד אדום מבצעים במקום פעולות החייאה ומעניקים לו טיפול רפואי. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב דן.קובי רוזן
הילד שטבע באגם בתל אביב חולץ על ידי אזרחית; פונה תוך כדי החייאה
ילד בן 6 נכנס לאגם ברחוב בירנית ולא יצא • חברו יצא מהמים, הוא נותר בפנים | כוחות חילוץ מיוחדים פועלים במקום, ובסוף הוא אותר במצב קשה (בארץ)כיכר השבת