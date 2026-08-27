הולך רגל כבן 55 נהרג מפגיעת משאית בטייבה

בראיון לרשת אל-ג'זירה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז כי אינו ממהר כלל לסיים את העימות מול איראן או לחדש מגעים, ומדגיש כי הכלכלה בטהראן קורסת לגמרי תחת מכות הברזל והלחץ המשולב של וושינגטון (בעולם)

דוד הכהן ויוסי נכטיגל