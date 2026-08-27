צה"ל חתם על צו הריסת בית המחבל שרצח את יהודה שרמן

מבזקים נוספים
החום כמעט נשבר: זה מה שצפוי לנו היום - רגע לפני הגשם
אחרי ימים מתישים של עומסי חום כבדים ולחות מעיקה בכל הארץ, הקיץ מתחיל להישבר היום לקראת מפנה מזג אוויר חד שצפוי להביא גשמים חריגים, סופות רעמים וחשש ממשי להצפות בערים| התחזית המלאה (בארץ)קובי רוזן
סליחות מרטיטות בבעלזא: הראשון לציון הגר"י יוסף לצד הגר"י גרוסמן
בשעות הלילה המאוחרות והמרגשות של מעמד אמירת הסליחות המרכזיים, התקבצו בבית המדרש הגדול של חסידות בעלזא מנהיגי עולם התורה הראשון לציון הגר״י יוסף לצד הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן (חרדים)חזקי שטרן
הולך רגל כבן 55 נהרג מפגיעת משאית בטייבה
הולך רגל כבן 55 נהרג היום באזור התעשייה בטייבה לאחר שנפגע ממשאית. נדא גאבארה, חובשת איחוד הצלה, מסרה כי מותו של הגבר נקבע בזירה עקב אופי הפציעות הקשות. לפי עדי ראייה, ההולך רגל נפגע ממשאית ונפצע באורח אנוש.קובי רוזן
שמחה במושב אורה; נכדת האדמו"ר מויז'ניץ התארסה למזל טוב
במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה נחגגה אמש (רביעי), שמחת הווארט לנכדתו הכלה, בת לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, עב"ג החתן, בן הרה"ג ר' פנחס ארנסטר, בן הגה"צ רבי אליעזר ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בצפת, וחתן הגה"צ רבי חיים הלפרין, אב"ד 'דברי חיים', בשכונת גולדרס גרין בלונדון (חסידים)חיים רוזנבוים
כוננות לקראת החגים | הנחיה חריגה בוושינגטון: כוחות צבא ויחידות לוחמה בטרור בבתי כנסת
בעקבות גל האנטישמיות המשתולל בעולם ונתוני הפשיעה המזעזעים של ה־FBI, מחלקת המדינה האמריקנית שיגרה הנחיה דחופה ודרמטית לכל הנציגויות ברחבי התבל לדרוש מממשלות זרות אבטחה צבאית ומשטרתית חסרת תקדים סביב בתי כנסת ואירועי חגי תשרי הקרבים (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
בדרך לפיצוץ | טראמפ מכה באיראן: "אין לי לוח זמנים, אני לא ממהר"
בראיון לרשת אל-ג'זירה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז כי אינו ממהר כלל לסיים את העימות מול איראן או לחדש מגעים, ומדגיש כי הכלכלה בטהראן קורסת לגמרי תחת מכות הברזל והלחץ המשולב של וושינגטון (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
פוטין על הכוונת | האולטימטום של ראש ה-CIA והדרישה לצמצם סיוע לאיראן
בביקור חשאי ודרמטי במוסקבה שהציף חשש כבד מפני עימות עולמי ישיר, ראש ה־CIA דרש מרוסיה לבלום לחלוטין את התמיכה הצבאית באיראן והזהיר בחריפות שלא להעז ולפגע במדינות נאט"ו, בזמן שוושינגטון נערכת להטלת סנקציות כלכליות קשות במיוחד (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
רוכב אופנוע בן 30 במצב אנוש לאחר שהחליק בכביש 4 בחדרה
רוכב אופנוע כבן 30 החליק הלילה בכביש 4 סמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 02:07. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים הלל יפה במצב אנוש עם חבלת ראש, תוך כדי פעולות החייאה.קובי רוזן