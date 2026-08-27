נעצר חשוד בהצתת שריפת הענק במגרש רכבים בחברון

מבזקים נוספים
תרגיל מלחיץ ברוסיה: "חוליית חבלה" חצתה את הגבול
אוטובוס הוקף, חשודים נעצרו ומרגמות פתחו באש: כוחות הביטחון הרוסיים תרגלו תרחיש של חדירת חוליית חבלה לשטח מחוז לנינגרד (חדשות בעולם)דני שפיץ
כפסע ממוות: תיעודים חדשים מזירת האסון המחריד בנפאל | מספר ההרוגים מזנק
קריסת קרחון מסיבית אמש בנפאל גרמה לשיטפון בזק קטלני באזור הגבול | לפי העדכון האחרון, 1,300 נעדרים, בהם מאות תיירים | מספר ההרוגים ממשיך לזנק משעה לשעה | "כפרים שלמים נעלמו" | תיעודים חדשים פורסמו ברשתות (בעולם)כיכר השבת
דרמטי וחסר תקדים: פוטין מאיים לתקוף בבריטניה בעקבות הסיוע לאוקראינה
מקורבתו של הנשיא פוטין, דוברת משרד החוץ הרוסי מזהירה מפני תקיפת מטרות צבאיות בריטיות באופן ישיר | המתיחות מגיעה לשיא לאחר ביקור ראש ממשלת בריטניה בקייב | פוטין: "תהיו מוכנים לספוג תגובת נגד" (בעולם)כיכר השבת
22 אלף איש, 150 טונות: הקרב האדום המבחיל בעולם
עשרות אלפי משתתפים הסתערו על הרחובות, והפכו בתוך שעה את העיירה הספרדית לים אדום | איך הפכה מריבה מקרית בת 81 שנה לאירוע בינלאומי? (חדשות בעולם)דני שפיץ
נראה הוזלה בכיס? התוכנית לביטוח מטענים נגד סיכוני מלחמה וטרור תופעל מחדש
החשבת הכללית מעדכנת על הפעלה מחדש של תוכנית הביטוח • התוכנית ביטחה עד כה מטענים בהיקף של מעלה ממיליארד דולר | מענה לעומסים בשוק הפרטי (כלכלה בארץ)בני סולומון
נגד הרמטכ"ל | ״כל עוד אני שר האוצר, אבלום בגופי את ההטבות המופלגות שרוצים להעניק לה"
הרמטכ"ל מגן על החלטתו בעניין הפצ"רית המודחת וטען להגנתו כי קופת צה"ל ריקה, אך הוא עוסק רק בביטחון ישראל; "לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו" • במערכת הפוליטית מיהרו לתקוף את הבקשה החריגה של זמיר וטענו כי מדובר ב"דמי שתיקה לפצ"רית שפשעה" | הפרטים (צבא וביטחון)דוד הכהן
שריפת הענק במוצ"ש בחברון: המצית, המניע ודרכי הפעולה | ערבי נתפס במצלמות
חקירת המשטרה וחוקר שריפות הובילה למעצר חשוד בן 66 • נתפס במצלמות האבטחה עם מצת וטישו סמוך למוקדי האש | הרקע: פלילי בעקבות פיטורים (בארץ)קובי רוזן
"הבינה המלאכותית לא תחליף את הלימודים" | איש מערך הדיגיטל הלאומי בריאיון
ראש מחלקת בינה מלאכותית במערך הדיגיטל הלאומי מזהיר מפני הרחבת פערים בראיון לפרויקט 'כיכר השבת' על בינה מלאכותית • הוא מספר מה הוא למד ממתמטיקאי סיני על "תרבות המחלוקות לשם שמיים" שהפכה את ישראל למוצלחת | האזינו (טכנולוגיה)נריה סעדיה