נתניהו ממנה את הדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד

ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הלך לעולמו היסטוריון החסידות הנודע, ד"ר ר' יצחק אלפסי ז"ל, המנוח ז"ל היה כותב התולדות המרכזי של תנועת החסידות בדור האחרון • חיבר למעלה מ-90 ספרים, זכה בפרס הרב קוק והקדיש את חייו לשימור זכרם של אדמו"רים וחסידים • תולדות חייו (דיין האמת)

חיים רוזנבוים