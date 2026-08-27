נתניהו ממנה את הדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד

מבזקים נוספים
אבל בעולם המחקר והחסידות; ד"ר ר' יצחק אלפסי ז"ל הלך לעולמו בגיל 97
ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הלך לעולמו היסטוריון החסידות הנודע, ד"ר ר' יצחק אלפסי ז"ל, המנוח ז"ל היה כותב התולדות המרכזי של תנועת החסידות בדור האחרון • חיבר למעלה מ-90 ספרים, זכה בפרס הרב קוק והקדיש את חייו לשימור זכרם של אדמו"רים וחסידים • תולדות חייו (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מערכת גשם חסרת תקדים לפנינו: כך היא תתפתח - ואלו הערים שיזכו לחורף מוקדם
מערכת גשם חורפית חסרת תקדים בדרכה אלינו - בשיא אוגוסט | כך תתפתח המערכת החורפית עד שתגיע לערי ישראל | אז כמה גשם צפוי - ואלו ערים יקבלו את יום החורף הנדיר? כל הפרטים (חדשות)ישראל גראדווהל
היגיון חות'י: נכנסים עם רובי סער, נבדקים על חגורות נפץ
בתיעוד מהאירוע נראים גברים עוברים בדיקות לאיתור חגורות נפץ ומטענים, בעוד שרובי סער ופגיונות נשארים עליהם (חדשות בעולם)דני שפיץ
איראן בלחץ: כך יכולה טהרן לנקום בסנקציות של טראמפ - והאיום הדרמטי החדש
הכלכלה האיראנית סופגת מכה קשה בעקבות איומיו האחרונים של הנשיא טראמפ והסגר המתמשך במצר הורמוז | בימים האחרונים הגבירו בכירי המשטר את איומיהם כלפי ארה"ב והמערב - אלו האופציות העומדות כעת בפני איראן (חדשות)כיכר השבת
התיירים תיעדו: זינקה על המכונית ותלשה את הפגוש
הנהגים עצרו כדי לצפות בדובים מקרוב – ואז אחת הדובות הסתערה על המכונית (חדשות בעולם)דני שפיץ
חוליית חבלה בגבול? יחידת העילית תרגלה חטיפה
אוטובוס הוקף, חשודים נעצרו ומרגמות פתחו באש: כוחות הביטחון הרוסיים תרגלו תרחיש של חדירת חוליית חבלה לשטח מחוז לנינגרד (חדשות בעולם)דני שפיץ
כפסע ממוות: תיעודים מחרידים מזירת האסון הנורא בנפאל | מספר ההרוגים מזנק
קריסת קרחון מסיבית אמש בנפאל גרמה לשיטפון בזק קטלני באזור הגבול | לפי העדכון האחרון, 1,300 נעדרים, בהם מאות תיירים | מספר ההרוגים ממשיך לזנק משעה לשעה | "כפרים שלמים נעלמו" | תיעודים חדשים פורסמו ברשתות (בעולם)כיכר השבת
דרמטי וחסר תקדים: פוטין מאיים לתקוף בבריטניה בעקבות הסיוע לאוקראינה
מקורבתו של הנשיא פוטין, דוברת משרד החוץ הרוסי מזהירה מפני תקיפת מטרות צבאיות בריטיות באופן ישיר | המתיחות מגיעה לשיא לאחר ביקור ראש ממשלת בריטניה בקייב | פוטין: "תהיו מוכנים לספוג תגובת נגד" (בעולם)כיכר השבת