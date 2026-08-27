ניצלה תלות קיצונית: הבעל כמעט נזרק לרחוב - השופטת התערבה

מבזקים נוספים
הבית הלבן: אין משא ומתן עם איראן כרגע
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הודיעה כי לא מתקיים כעת משא ומתן עם איראן. לדבריה, המצב יימשך עד שטראמפ ירגיש שאיראן מוכנה להגיע לשולחן המשא ומתן באופן רציני ומשמעותי. "עד כה, לא ראינו נכונות כזו" אמרה.קובי אטינגר
החוב הבלתי נתפס של עיריית בני ברק נחשף במכתב אזהרה חמור
משרד הפנים פנה במכתב חמור לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ודרש מהנהלת העיר להיערך באופן דחוף לצעדים קשים בעקבות גירעון תקציבי מצטבר ענק שעומד על עשרות מיליוני שקלים | מכתב האזהרה המלא ששוגר (חדשות)כיכר השבת
נתניהו שלח מכתב ברכה לזלנסקי - והוסיף שורה בעט כחול | כך הוא הגיב
ראש הממשלה שלח ברכות ליום העצמאות ה-35 של אוקראינה | משפט אחד כתב נתניהו בכתב ידו האישי לנשיא האוקראיני | ראש הממשלה הדגיש את האיום האיראני המשותף | "נהניתי לפגוש אותך" (בעולם)כיכר השבת
רכבת המוות בקליפורניה: תחקיר מזעזע על אטרקציה מסוכנת במיוחד
שתי נשים כבר מתו, אחרים נזקקו לניתוח מוח דחוף לאחר שעלו על רכבת הרים אקסטרים קיצונית בקליפורניה | תחקיר מטלטל של CNN חושף את התקריות שהתרחשו פעם אחר פעם ברכבת ההרים המסוכנת, ויש גם כאלו שלא יצאו משם בחיים (בעולם)כיכר השבת
מהפגישה בחדר ועד לעצרת הגדולה | תיעוד ענק מביקור הראשל"צ בבעלזא
הצלם דוד ארזני התלווה אמש לביקורו המיוחד של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בבעלזא, לשם הגיע לרגל עצרת הסליחות המרכזית עם אלפי נערים מתחזקים, ומגיש תיעוד מרהיב מהביקור בחדרו של האדמו"ר מבעלזא, ועד לעצרת הסליחות בהיכל ביהמ"ד הגדול, יחד עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק (חרדים)חיים רוזנבוים
דיווח: ברנהאם רוצה להטיל סנקציות על ישראל - אך חושש מנקמה של טראמפ
ראש הממשלה הבריטי החדש אנדי ברנהאם מעוניין להטיל סנקציות על ישראל ואיסור סחר עם התנחלויות, אולם חושש מהתגובה האמריקנית למהלך כזה | חברי פרלמנט הזהירו מצעדים קיצוניים אפשריים של ארה"ב נגד הממלכה אם זו תכריז על חבילת סנקציות נגד ההתנחלויות (חדשות)כיכר השבת
הולך רגל בן 65 נפצע בינוני מקורקינט חשמלי בקרית גת
הולך רגל בן 65 נפצע הצהריים באורח בינוני מרוכב קורקינט חשמלי ברחוב הנורית בקרית גת. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 13:41. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש.קובי רוזן
ארה"ב מתכננת להקים בית דין היסטורי להחרמת נפט איראני
סוכנות בלומברג מדווחת כי משרד המשפטים האמריקאי נערך להפעיל מחדש מנגנון משפטי ימי שהיה רדום עשרות שנים - "בתי דין לשלל" מתקופת מלחמת האזרחים. המטרה: לייעל תפיסת מכליות נפט איראניות והכרזתן כשלל אמריקאי. איראן הגיבה באזהרה: "אם וושינגטון תשתמש במנגנון הזה, נגבה מחיר מקביל מהאינטרסים האמריקאים במפרץ".קובי אטינגר