מבזקים נוספים
המשחק של חיזבאללה: כוחות צה"ל הותקפו הלילה - התגובה לא איחרה לבוא
כוחות צה"ל הותקפו הבוקר ברחפני נפץ במרחב הביטחוני | בתגובה, חיל האוויר תקף מחסני נשק של חיזבאללה | 'לא נאפשר פגיעה באזרחינו' (צבא וביטחון)כיכר השבת
ניצלה תלות קיצונית: הבעל כמעט נזרק לרחוב - השופטת התערבה
בית המשפט לענייני משפחה ביטל באופן תקדימי הסכם ממון של בני זוג חרדים שנחתם לפני שנים, בפסיקה נקבע כי האישה ניצלה תלות קיצונית של בעלה ועשקה אותו, באופן שהיה משאיר אותו חסר כל קורת גג (משפט)דניאל הרץ
הבית הלבן: אין משא ומתן עם איראן כרגע
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הודיעה כי לא מתקיים כעת משא ומתן עם איראן. לדבריה, המצב יימשך עד שטראמפ ירגיש שאיראן מוכנה להגיע לשולחן המשא ומתן באופן רציני ומשמעותי. "עד כה, לא ראינו נכונות כזו" אמרה.קובי אטינגר
החוב הבלתי נתפס של עיריית בני ברק נחשף במכתב אזהרה חמור
משרד הפנים פנה במכתב חמור לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ודרש מהנהלת העיר להיערך באופן דחוף לצעדים קשים בעקבות גירעון תקציבי מצטבר ענק שעומד על עשרות מיליוני שקלים | מכתב האזהרה המלא ששוגר (חדשות)כיכר השבת
נתניהו שלח מכתב ברכה לזלנסקי - והוסיף שורה בעט כחול | כך הוא הגיב
ראש הממשלה שלח ברכות ליום העצמאות ה-35 של אוקראינה | משפט אחד כתב נתניהו בכתב ידו האישי לנשיא האוקראיני | ראש הממשלה הדגיש את האיום האיראני המשותף | "נהניתי לפגוש אותך" (בעולם)כיכר השבת
רכבת המוות בקליפורניה: תחקיר מזעזע על אטרקציה מסוכנת במיוחד
שתי נשים כבר מתו, אחרים נזקקו לניתוח מוח דחוף לאחר שעלו על רכבת הרים אקסטרים קיצונית בקליפורניה | תחקיר מטלטל של CNN חושף את התקריות שהתרחשו פעם אחר פעם ברכבת ההרים המסוכנת, ויש גם כאלו שלא יצאו משם בחיים (בעולם)כיכר השבת
מהפגישה בחדר ועד לעצרת הגדולה | תיעוד ענק מביקור הראשל"צ בבעלזא
הצלם דוד ארזני התלווה אמש לביקורו המיוחד של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בבעלזא, לשם הגיע לרגל עצרת הסליחות המרכזית עם אלפי נערים מתחזקים, ומגיש תיעוד מרהיב מהביקור בחדרו של האדמו"ר מבעלזא, ועד לעצרת הסליחות בהיכל ביהמ"ד הגדול, יחד עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק (חרדים)חיים רוזנבוים
דיווח: ברנהאם רוצה להטיל סנקציות על ישראל - אך חושש מנקמה של טראמפ
ראש הממשלה הבריטי החדש אנדי ברנהאם מעוניין להטיל סנקציות על ישראל ואיסור סחר עם התנחלויות, אולם חושש מהתגובה האמריקנית למהלך כזה | חברי פרלמנט הזהירו מצעדים קיצוניים אפשריים של ארה"ב נגד הממלכה אם זו תכריז על חבילת סנקציות נגד ההתנחלויות (חדשות)כיכר השבת