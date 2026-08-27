בפתח ימי הרחמים והרצון: ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי מסר שיחת חיזוק מרוממת בהיכל ישיבת 'זכרון מאיר' בירושלים • בדבריו הנוקבים עמד על גודל חובת יראת השמים לצד עמל התורה, התריע מפני זלזול במצוות וזעק: "אם אדם לא יעבוד על הלב שלו – כל הלמידה לא תועיל" • התמלול המלא (עולם הישיבות)

חיים רוזנבוים