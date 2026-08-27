מבזקים נוספים
הטיזר ששיגע את הרשת נחשף במלואו: צפו בחדש של 'קולות מן השמים' ורפי ביטון
עשרות אלפי מתפללים בסליחות בכותל לא הבינו מה מתרחש מעליהם • כעת, ההפקה הסוריאליסטית והגאונית של רפי ביטון נחשפת בקליפ מרהיב ועוצר נשימה, רגע לפני מופע הענק בבריכת הסולטן • צפו בקליפ (מוזיקה)חזקי שטרן
הגאון רבי יצחק אזרחי; "באם אדם ילמד כל היום ולא יתפלל – יישאר עם הארץ"
בפתח ימי הרחמים והרצון: ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי מסר שיחת חיזוק מרוממת בהיכל ישיבת 'זכרון מאיר' בירושלים • בדבריו הנוקבים עמד על גודל חובת יראת השמים לצד עמל התורה, התריע מפני זלזול במצוות וזעק: "אם אדם לא יעבוד על הלב שלו – כל הלמידה לא תועיל" • התמלול המלא (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
"חוליית מחבלים הגיעה עד פתח ביתי" - האמנם? | פרטים חדשים נחשפים
גורמי ביטחון מבהירים כי בניגוד לדברי נתניהו הבן, המידע המודיעיני היה כללי ולא הצביע על אירוע קונקרטי | יאיר נתניהו טוען במכתב תלונה כי חוליית מחבלים הגיעה עד לפתח ביתו במיאמי | "בזכות תושייתם של אנשי השב"כ נמנע חיסול ממוקד" (בארץ)כיכר השבת
המשחק של חיזבאללה: כוחות צה"ל הותקפו הלילה - התגובה לא איחרה לבוא
כוחות צה"ל הותקפו הבוקר ברחפני נפץ במרחב הביטחוני | בתגובה, חיל האוויר תקף מחסני נשק של חיזבאללה | 'לא נאפשר פגיעה באזרחינו' (צבא וביטחון)כיכר השבת
ניצלה תלות קיצונית: הבעל כמעט נזרק לרחוב - השופטת התערבה
בית המשפט לענייני משפחה ביטל באופן תקדימי הסכם ממון של בני זוג חרדים שנחתם לפני שנים, בפסיקה נקבע כי האישה ניצלה תלות קיצונית של בעלה ועשקה אותו, באופן שהיה משאיר אותו חסר כל קורת גג (משפט)דניאל הרץ
הבית הלבן: אין משא ומתן עם איראן כרגע
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הודיעה כי לא מתקיים כעת משא ומתן עם איראן. לדבריה, המצב יימשך עד שטראמפ ירגיש שאיראן מוכנה להגיע לשולחן המשא ומתן באופן רציני ומשמעותי. "עד כה, לא ראינו נכונות כזו" אמרה.קובי אטינגר
החוב הבלתי נתפס של עיריית בני ברק נחשף במכתב אזהרה חמור
משרד הפנים פנה במכתב חמור לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ודרש מהנהלת העיר להיערך באופן דחוף לצעדים קשים בעקבות גירעון תקציבי מצטבר ענק שעומד על עשרות מיליוני שקלים | מכתב האזהרה המלא ששוגר (חדשות)כיכר השבת
נתניהו שלח מכתב ברכה לזלנסקי - והוסיף שורה בעט כחול | כך הוא הגיב
ראש הממשלה שלח ברכות ליום העצמאות ה-35 של אוקראינה | משפט אחד כתב נתניהו בכתב ידו האישי לנשיא האוקראיני | ראש הממשלה הדגיש את האיום האיראני המשותף | "נהניתי לפגוש אותך" (בעולם)כיכר השבת