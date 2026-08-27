בית המשפט לענייני משפחה ביטל באופן תקדימי הסכם ממון של בני זוג חרדים שנחתם לפני שנים, בפסיקה נקבע כי האישה ניצלה תלות קיצונית של בעלה ועשקה אותו, באופן שהיה משאיר אותו חסר כל קורת גג (משפט)

דניאל הרץ