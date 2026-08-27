שישה כלי רכב ואופנוע שנגנבו הוחזרו לבעליהם מיהודה ושומרון

מבזקים נוספים
גדולי הרבנים הצהירו: החתימה נגד חסידות ויז'ניץ (מרכז) "יצאה במרמה"
במסמך מיוחד שפורסם תחת הכותרת "הבהרת דברים" - העוסק במכתב רבנים שהתפרסם נגד חסידות ויז'ניץ (מרכז), חושפים גדולי הרבנים דעתם: חלקם מבהירים כי כלל לא חתמו על המכתב שפורסם, ואחרים מודיעים על ביטול חתימתם וחזרה מן הדברים • "דוחים בשאט נפש את פעולות הריב והמחלוקת" (חסידים)שאול כהנא
טרגדיה נוראית במרכז: ירד להחליף פנצ'ר בשולי הכביש וסיים את חייו
טרגדיה קשה ומזעזעת בכביש 65 סמוך לעפולה: נהג משאית כבן 54, שעצר בשולי הדרך הבינעירונית בעקבות תקלה טכנית ותקר בגלגל, נפגע בעוצמה מרכב חולף ונהרג במקום | צוותי הרפואה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום לאחר סדרת בדיקות, ומתנדבי זק"א פועלים לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים. מדובר בהרוג שני באותו ציר תנועה מרכזי בתוך פחות מיממה (בארץ)מישאל לוי
הרוג ופצועים בתקיפת כטב"מ ישראלי במערב עזה
ערוצים עזתיים מדווחים על נפגעים בתקיפת כטב"מ ישראלי על אופניים חשמליים בצומת א-צנאעה במערב העיר עזה. זו התקיפה השלישית ברצועה היום. בשתי התקיפות הקודמות חוסלו שני פעילים מהזרוע הצבאית של חמאס. סך הכל 3 הרוגים בשלוש תקיפות כטב"מ שונות היום ברצועה.קובי אטינגר
ההמצאות של טראמפ - והשנאה שלו לשפה הצרפתית: כך נבנה משבר היסטורי
טראמפ שוב עושה את זה, ומחליט להעכיר את היחסים עם בעלת ברית | אלא שהפעם, מדובר בבעלת הברית הגדולה ביותר של ארצות הברית, מדינה שמספקת לארה"ב מוצרים חיוניים במיוחד כמו נפט גולמי, חלקים לרכבים ואלומיניום | הכל התחיל מאיומים של טראמפ, והסתיים בוויכוח נוקב סביב השפה והתרבות הצרפתית של קנדה ומחוז קוויבק | כרונולוגיה של טירוף (מגזין כיכר)ישראל גראדווהל
שגריר סורר בטורקיה, עימות בבית הלבן וקרב בלימה מול ארדואן
סערה דיפלומטית מטלטלת את וושינגטון וירושלים לאחר ששגריר ארצות הברית בטורקיה תקף חזיתית את ישראל, ערער על הריבונות בגולן ואימץ את הנרטיב של ארדואן בסוריה | המהלך חושף משבר בברית האסטרטגית ומציב מחדש את הרגישות המדינית הגבוהה מול טורקיה (מדיני)יהודה גליקמן
חשש שעטנז או גאווה? מחלוקת 'המרכבה' בין האדמו"ר מליובאוויטש לאבי תנועת המוסר
בעולם המוסר, החשש התמידי הוא מהדימוי העצמי המנופח, כמו זה שעלול להיווצר מנסיעה במרכבה. בעולם החסידי, לעומת זאת, כבוד הרבי הוא ערך עצמאי. מי שנוסע במרכבה איננו "מתגאה" - הוא ממלא תפקיד. וההולך ברגל, במבט הזה, דווקא הוא הפוגם בכבוד התורה (היסטוריה)ישראל שפירא
המנורות שסולקו, ה"היתר" המפוקפק והצעקות בבית הכנסת שהציתו פולמוס הלכתי סוער
גלאי התנועה שתפסו את הנופשים החרדים בחו"ל, ה"פטנט" שסולק ברגע האחרון, והוויכוח הסוער בבית הכנסת סביב הפסק הדרמטי של גדולי ההוראה | האם מותר להדליק אור בדרך לתפילה, ומדוע הפעלת חיישן נחשבת לחילול שבת בידיים? (חרדים)חזקי שטרן
דם אינדיאני, מזוזה ואקדח קולט: הסיפור של הקאובוי שהוליד את שדה בוקר
הוא נולד באריזונה, שירת כלוחם שריון ומקלען בארצות הברית, והגיע להילחם במלחמת העצמאות, כשהוא דוהר בג'יפ שעליו נכתב "ג'סי רוכב שנית" | ג'סי סלייד התאהב בנופי הנגב וגילה שהם מזכירים לו את טקסס - הוא נעלם עוד לפני שהגשים את חלומו להקים חוות בקר, אך ה"שיגעון" הוביל להקמתו של היישוב שכבש את ליבו של דוד בן-גוריון (מגזין כיכר)דני שפיץ