שישה כלי רכב ואופנוע שנגנבו הוחזרו לבעליהם מיהודה ושומרון

טראמפ שוב עושה את זה, ומחליט להעכיר את היחסים עם בעלת ברית | אלא שהפעם, מדובר בבעלת הברית הגדולה ביותר של ארצות הברית, מדינה שמספקת לארה"ב מוצרים חיוניים במיוחד כמו נפט גולמי, חלקים לרכבים ואלומיניום | הכל התחיל מאיומים של טראמפ, והסתיים בוויכוח נוקב סביב השפה והתרבות הצרפתית של קנדה ומחוז קוויבק | כרונולוגיה של טירוף (מגזין כיכר)

ישראל גראדווהל