ה-OU ממנה את הרב שמואל סילבר לסגן הנשיא הבכיר

איחוד הקהילות האורתודוקסיות (OU), ארגון הגג הוותיק והגדול ביותר של יהדות ארצות הברית האורתודוקסית, הודיע היום על מינויו של הרב שמואל סילבר לתפקיד סגן הנשיא הבכיר (Executive Vice President) של הארגון.

הרב סילבר ייכנס לתפקידו בחודש חשוון הקרוב.

בתפקידו זה יהיה הרב סילבר אחראי על ייצוג חזונו של ה-OU בתחומי התורה והמדיניות הציבורית, וכן למתן הדרכה השקפתית והלכתית בתוך הארגון ומחוצה לו. הרב מבולטימור ימלא את מקומו של הרב משה האוער זצ"ל, שנפטר בשמיני עצרת האחרון.

במקביל מבהיר ה-OU את מבנה ההנהגה שלו: הרב ד"ר ג'וש ג'וזף, המכהן כיום כסגן נשיא בכיר וכמנהל התפעול הראשי (COO), יקבל על עצמו את תפקיד המנכ"ל (CEO) ויהיה אחראי על ניהול כלל התוכניות והפעילות של הארגון. הרב סילבר והרב ג'וזף ידווחו ישירות לוועד הפועל של ה-OU.

הרב סילבר מגיע ל-OU לאחר 23 שנים שבהן כיהן כרבה של קהילת "סאברבן אורתודוקס תורת חיים" בבולטימור, שאותה בנה לאחת הקהילות התוססות והדינמיות ביותר בעיר. הרב סילבר הוא גם מייסדו ודיקנו של המכון להמשכיות יהודית (IJC), המציע לימוד תורה עכשווי ברוח חסידית למבוגרים בכל הרמות. כרב המייסד של קהילת "ברגר טאוורס" בשכונת הקטמונים בירושלים, הרב סילבר מלווה את הנהגתה הרבנית של הקהילה ואת דרכה ההשקפתית. הרב סילבר הוסמך לרבנות בישיבת רבנו יצחק אלחנן (RIETS) שבישיבה-יוניברסיטי, והוא בעל תואר שני בחינוך יהודי על-יסודי מבית הספר לתארים מתקדמים ע"ש עזריאלי.

בתפקידו כמנכ"ל ימשיך הרב ד"ר ג'וש ג'וזף לעמוד בראש הניהול, האסטרטגיה העסקית וההתנהלות המקצועית של כלל תוכניות ה-OU ופעילותו. במהלך שש שנותיו בארגון הוביל ג'וזף צמיחה ארגונית יוצאת דופן בתחומים אלה. הרב משה אלפנט ממשיך לעמוד בראש OU Kosher, מערך הכשרות של הארגון, ולהבטיח את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של השגחת כשרות ברחבי העולם. הרב אלפנט מונה למנכ"ל OU Kosher ב-1 ביולי, כממלא מקומו של הרב מנחם גנק.

מבנה המנהיגות החדש מגיע בעקבות אובדנו הבלתי צפוי של הרב משה האוער זצ"ל בסתיו האחרון, לאחר שכיהן כסגן הנשיא הבכיר של הארגון מאז ינואר 2020. תחת הנהגתם המשותפת של הרב האוער זצ"ל והרב ד"ר ג'וזף צלח ה-OU טלטלות עולמיות חסרות תקדים, ובהן מגפת הקורונה והשלכות אירועי ה-7 באוקטובר, ברוגע איתן, בחזון תורני צלול וביושרה. הרב האוער זצ"ל שימש קול ציבורי משמעותי ורב-השפעה של הקהילה האורתודוקסית באמריקה: הוא העיד בפני הקונגרס בסוגיות מכריעות, ובהן האנטישמיות בקמפוסים, ופעל במסירות בוושינגטון, כולל הובלת מסירתם של 180,000 מכתבים לבית הלבן למען החטופים הישראלים המוחזקים בעזה. מורשתו בלמדנות תורנית מעמיקה, אמפתיה מופלאה ומחויבות בלתי מתפשרת לכלל ישראל, תמשיך לשמש מקור השראה ולהנחות את שליחותו של ה-OU לדורות הבאים.

לאחר פטירתו של הרב האוער בסתיו האחרון מינה נשיא ה-OU, מיטשל איידר, ועדת איתור בראשות יו"ר הוועד המנהל של הארגון, יהודה נויברגר, שנועדה לגבש המלצות באשר למבנה ההנהגה המקצועית של ה-OU ולאתר מועמד שימלא את מקומו של הרב האוער זצ"ל. עם הצטרפותו של הרב סילבר, בשותפות עם הרב ד"ר ג'וזף, ביסס ה-OU את תשתיתו המקצועית כדי לשרת טוב יותר את הקהילות היהודיות ברחבי ארצות הברית וישראל.

"אני חש כבוד גדול על ההזדמנות שנפלה בחלקי ברגע כה מיוחד עבור קהילתנו", אמר הרב שמואל סילבר. "הרב האוער זצ"ל היה עבורי חבר ומורה דרך, ואני רואה זכות בהמשך עבודת הקודש שלו. התורה והחיים היהודיים פורחים, אך אנו ניצבים בפני אתגרים קהילתיים לא פשוטים. שאיפתי הכנה היא לסייע ביצירת נימי קשר של אחדות ולהמשיך לרומם את הקדושה ואת החוויה הדתית של קהילתנו בארצות הברית ובישראל. אני מצפה לשותפות עם הרב ד"ר ג'וזף, עם נשיאנו מיטשל איידר ועם משפחת ה-OU כולה, בשירות צורכי העם היהודי".

"זו זכות עבורי לקבל על עצמי את תפקיד המנכ"ל בצומת קריטי זה. בשש השנים האחרונות, בשותפות עם OU Kosher ובתמיכת הקהילה, הרחיב ה-OU באופן אסטרטגי את תוכניות הליבה שלו, הגדיל את מספרן, את היקפן ואת השפעתן של יוזמות חדשות, ופיתח תרבות ארגונית מקצועית ואיתנה", אמר הרב ד"ר ג'וש ג'וזף, המנכ"ל. "אני נרגש לקבל את פני ידידי הרב סילבר להנהגת ה-OU, בעודנו ממשיכים לעודד יהודים רבים יותר להתקרב לה' ולהתוות נתיבים בריי-קיימא לצמיחה אישית וקהילתית ברחבי העולם היהודי".

"ה-OU נמצא בעמדה של עוצמה אדירה, ובמבט אל העתיד אנו מבקשים להבטיח כי יעמדו לרשותנו המבנה והכישרונות הנדרשים לקיום עבודתנו החיונית ולהרחבתה. ברב שמואל סילבר וברב ד"ר ג'וש ג'וזף התברכנו בשני מנהיגים משכמם ומעלה, המביאים עוצמות משלימות לתפקידיהם", אמר מיטשל איידר, נשיא ה-OU. "יחד, לצד ההנהגה ההתנדבותית המסורה שלנו, הם ימשיכו לבנות מוסד מאוחד, מקצועי וממושמע, המסור לצרכיה הגשמיים והרוחניים של קהילתנו".

"בעקבות האובדן הכבד של הרב משה האוער זצ"ל האהוב, ערכנו חיפוש ארצי מקיף אחר מנהיג שיוכל להמשיך את עבודת הקודש שלו בהכוונה רוחנית ובעשייה ציבורית", הוסיף איידר.

"הרב שמואל סילבר הוא תלמיד חכם מובהק, הניחן בשילוב נדיר של למדנות תורנית מעמיקה, מידות תרומיות, ענווה ולב חם ורגיש. אנו שמחים לקבלו לאיחוד הקהילות האורתודוקסיות כסגן הנשיא הבכיר, ומלאי ציפייה לנוכח הפוטנציאל יוצא הדופן הטמון בשותפותו עם הרב ד"ר ג'וזף".

על איחוד הקהילות האורתודוקסיות (OU)

איחוד הקהילות האורתודוקסיות (Orthodox Union – OU; בשמו המלא: Union of Orthodox Jewish Congregations of America), שנוסד בשנת 1898, משמש כקולה של יהדות ארצות הברית האורתודוקסית, ורשת בתי הכנסת שלו מונה למעלה מ-400 קהילות.

כארגון הגג של האורתודוקסיה האמריקנית, ה-OU עומד בחזית הפעילות הציבורית וקידום המדיניות ברמה המדינתית וברמה הפדרלית, ומפעיל תוכניות לבני נוער ולצעירים באמצעות NCSY, תגלית Israel Free Spirit, ארגון "יחד" (Yachad) והוצאת OU Press, לצד מחלקות ותוכניות רבות נוספות.

ארגון ה-OU פועל בישראל בהובלת הרב אבי ברמן כ-50 שנה ועוסק בשני תחומי פעילות עיקריים: הראשון הוא טיפול בנוער בסיכון באמצעות מרכזי הנוער שלו הפרוסים בכל רחבי הארץ, והשני הוא קליטת עולים דוברי אנגלית. במסגרת זו, הארגון מספק תמיכה קהילתית ורוחנית ומעטפת חברתית איכותית למשפחות ולחיילים בודדים שעלו לישראל