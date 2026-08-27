מבזקים נוספים
ההמצאות של טראמפ - והשנאה שלו לשפה הצרפתית: כך נבנה משבר היסטורי
טראמפ שוב עושה את זה, ומחליט להעכיר את היחסים עם בעלת ברית | אלא שהפעם, מדובר בבעלת הברית הגדולה ביותר של ארצות הברית, מדינה שמספקת לארה"ב מוצרים חיוניים במיוחד כמו נפט גולמי, חלקים לרכבים ואלומיניום | הכל התחיל מאיומים של טראמפ, והסתיים בוויכוח נוקב סביב השפה והתרבות הצרפתית של קנדה ומחוז קוויבק | כרונולוגיה של טירוף (מגזין כיכר)ישראל גראדווהל
שגריר סורר בטורקיה, עימות בבית הלבן וקרב בלימה מול ארדואן
סערה דיפלומטית מטלטלת את וושינגטון וירושלים לאחר ששגריר ארצות הברית בטורקיה תקף חזיתית את ישראל, ערער על הריבונות בגולן ואימץ את הנרטיב של ארדואן בסוריה | המהלך חושף משבר בברית האסטרטגית ומציב מחדש את הרגישות המדינית הגבוהה מול טורקיה (מדיני)יהודה גליקמן
חשש שעטנז או גאווה? מחלוקת 'המרכבה' בין האדמו"ר מליובאוויטש לאבי תנועת המוסר
בעולם המוסר, החשש התמידי הוא מהדימוי העצמי המנופח, כמו זה שעלול להיווצר מנסיעה במרכבה. בעולם החסידי, לעומת זאת, כבוד הרבי הוא ערך עצמאי. מי שנוסע במרכבה איננו "מתגאה" - הוא ממלא תפקיד. וההולך ברגל, במבט הזה, דווקא הוא הפוגם בכבוד התורה (היסטוריה)ישראל שפירא
המנורות שסולקו, ה"היתר" המפוקפק והצעקות בבית הכנסת שהציתו פולמוס הלכתי סוער
גלאי התנועה שתפסו את הנופשים החרדים בחו"ל, ה"פטנט" שסולק ברגע האחרון, והוויכוח הסוער בבית הכנסת סביב הפסק הדרמטי של גדולי ההוראה | האם מותר להדליק אור בדרך לתפילה, ומדוע הפעלת חיישן נחשבת לחילול שבת בידיים? (חרדים)חזקי שטרן
דם אינדיאני, מזוזה ואקדח קולט: הסיפור של הקאובוי שהוליד את שדה בוקר
הוא נולד באריזונה, שירת כלוחם שריון ומקלען בארצות הברית, והגיע להילחם במלחמת העצמאות, כשהוא דוהר בג'יפ שעליו נכתב "ג'סי רוכב שנית" | ג'סי סלייד התאהב בנופי הנגב וגילה שהם מזכירים לו את טקסס - הוא נעלם עוד לפני שהגשים את חלומו להקים חוות בקר, אך ה"שיגעון" הוביל להקמתו של היישוב שכבש את ליבו של דוד בן-גוריון (מגזין כיכר)דני שפיץ
"אחותי הרסה לי שידוך מושלם" | פגישה גורלית אחת פוצצה את הכל
הסיפור חזר על עצמו פעם אחרי פעם: המשפחה מביעה עניין, אנחנו עונים בחיוב, הם מבררים קצת - ונעלמים מהרדאר. התירוצים היו שונים, הכיוון אחיד: "המשפחה לא מתאימה לנו" | בן ישיבה משתף את סיפורו (שידוכים)אריה רוזן
ילד בכיתה ז' הצליח לגרום לחברו לכיתה עם 'אילמות סלקטיבית' להתחיל לדבר | סיפור מטלטל
אבל אז קרה הדבר המדהים ביותר: מרדכי הסתכל עלי ואמר: "עובדיה, אתה יודע מה? קח אתה את תחום כוח האדם והניהול השוטף על עצמך. לי כבר אין זמן לזה" (מגזין כיכר)משה רבי
"אל תדבר ככה על אמא שלי!" | הנער שנפלט לרחוב הפתיע את בית המשפט
הוא גורש מהבית, ישן במקלטים ונצרך לחסדי השכנים. אבל כשהגיע לבית המשפט והעובד הסוציאלי ניסה לגונן עליו – הוא הגיב בזעם שלא נראה כמותו | סיפור חסר תקדים על אהבה עמוקה שמסתתרת מתחת לקשיים הכי גדולים | פרק תשיעי בסדרת "מדברים על חינוך" עם הרב אסף רצון והרב משה רבי • צפו/האזינו (חינוך ילדים)הרב אסף רצון