התגובה המרגשת של עינב צנגאוקר לחיסול המחבל שהחזיק את בנה

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בן גביר עונה לנתניהו: "אתה רוצה אותנו קטנים כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט" | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא בסרטון פומבי לשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר להתעלות מעל המשקעים האישיים ולהתאחד לקראת הבחירות. נתניהו מזהיר כי פיצול בימין עלול להוביל לאובדן השלטון ולעליית השמאל, כפי שאירע בבחירות 1992, ומבהיר כי בכוונתו לזמן את השניים לפגישה בימים הקרובים כדי להביא להסכם ריצה משותפת | צפו (אקטואליה, פוליטיקה)כיכר השבת
חשיפה: ה'שטעלע' הנוצץ שקיבל האברך הספרדי במיר ברכפלד | מעייריב
צה"ל הכריז על "יום גיוס" לצעירים חרדים - "העדה החרדית" יוצאת למאבק | חילופי האשמות בין משרד הפנים לעיריית בני ברק: גירעון של עשרות מיליוני שקלים | בזכות החשיפה העיתונאית: עיריית בני ברק מקפיאה את פיטורי הסייעות | אלפים בהיכל בעלזא ומפגש הפסגה המרטיט שמהדהד בעולם התורה | המינוי המפתיע בישיבת מיר-ברכפלד (מעייריב)איצלה כץ
מחמם מנועים: נתניהו בסרטון לחץ פומבי וישיר לסמוטריץ' ואיתמר בן גביר - "משקעים אישיים" | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא בסרטון פומבי לשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר להתעלות מעל המשקעים האישיים ולהתאחד לקראת הבחירות. נתניהו מזהיר כי פיצול בימין עלול להוביל לאובדן השלטון ולעליית השמאל, כפי שאירע בבחירות 1992, ומבהיר כי בכוונתו לזמן את השניים לפגישה בימים הקרובים כדי להביא להסכם ריצה משותפת | צפו (אקטואליה, פוליטיקה)כיכר השבת
אלים: פקח הותקף באוטובוס בירושלים ופונה לבית החולים, המשטרה מעורבת
פקח תחבורה ציבורית הותקף באלימות באוטובוס בגבעת זאב • נפצע באורח קל ופונה לבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה נרחבת ומבצעת סריקות לאיתור החשודים (משטרה)קובי אטינגר
ימי סליחות: מותר לענות י"ג מידות באמצע קריאת שמע? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: האם י"ג מידות נחשבים דברים שבקדושה, שמותר לענות באמצע פסוקי דזמרה או קריאת שמע וברכותיה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני
רגע מרגש במסדרון | הרבי נעצר ובירך את סגנית יו"ר הכנסת • תיעוד בלעדי
מאות חסידים נהרו אמש (רביעי) לחגוג את שמחת הנישואין לנינתו הראשונה של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא • בעוד הקהל ממתין בכיסופים לכניסת הרבי, נרשם במבואה רגע נדיר ומרגש: האדמו"ר נעצר והאציל מברכות קדשו לסגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר-מלך • מאחורי הקלעים: שיתוף הפעולה למען נשים חרדיות וההזמנה המיוחדת מבית האדמו"ר (חרדים)שאול כהנא
רוכב אופנוע בן 79 נפצע בינוני בתאונה עם רכב בבת ים
רוכב אופנוע בן 79 נפצע הערב באורח בינוני מרכב ברחוב רוטשילד בבת ים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 18:12. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש.קובי רוזן
הרוג בתקיפה רביעית היום ברצועת עזה
הרוג ומספר פצועים בתקיפת אוהל ליד צומת אנצאר במערב העיר עזה. זו התקיפה הרביעית היום ברצועה, והמדובר בהרוג הרביעי. בשלוש התקיפות הקודמות חוסלו שלושה פעילים.קובי אטינגר