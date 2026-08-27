שוב החלטה נגד החרדים:  היועמ"שית הורתה לבטל את אזכרת מרן

מבזקים נוספים
״הילד בוכה בבית״: הכיתה בחיידר החרדי נסגרה רגע לפני פתיחת שנה
הורים שרשמו את ילדיהם לכיתה א׳ בבית ספר שובו אשדוד נדהמו לקבל ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים הודעה כי הכיתה לא תיפתח, בשל מספר תלמידים שאינו מאפשר את פתיחתה • ההורים: “איך אפשר לעשות לנו דבר כזה שבוע בלבד לפני פתיחת השנה?” • משרד החינוך: בית הספר אינו עומד בתנאי הסף הנדרשים לקבלת רישיון (בארץ)קובי ישראל
היועמ"ש הורה לבטל טקס אזכרה לרב עובדיה יוסף — חשש לתעמולה לש"ס
אנשי היועץ המשפטי לממשלה הורו לבטל טקס אזכרה שנקבע בחוק לרב עובדיה יוסף. הנימוק: הרב מזוהה עם ש"ס, וגם אם לא תיאמר מילה פוליטית, הטקס יהווה תעמולה למפלגה. מנכ"ל משרד הדתות הגיב: "זה מנוגד לחוק, אבל אם תבטלו את זה, אז בטלו גם את האזכרה לרבין שמזוהה עם השמאל והעבודה".כיכר השבת
נסיעת סיוט לירושלים: הנהג איים שיזמין משטרה - הילד המיוחד נכנס לחרדה
סיפור חריג ויוצא דופן מתפרסם היום באתר "חרדים אשדוד", כאשר לפי הדיווח ילד בעל צרכים מיוחדים אוים במשטרה על ידי הנהג - ונכנס לחרדה קשה | "הילד רעד כל הדרך", מתארים עדי ראייה | הסיפור המלא והמזעזע (חדשות)כיכר השבת
חבר פרלמנט לבנוני: אלחץ את ידו של נתניהו אם אפגוש אותו
נדים ג'מייל, חבר הפרלמנט הלבנוני ממפלגת אלכתאיב הנוצרית ובנו של בשיר ג'מייל שנרצח ב-1982, הצהיר כי אם יפגוש את נתניהו באירוע בחו"ל ילחץ את ידו. ג'מייל הוסיף: "אם אתם טוענים שבשיר ג'מייל הגיע לתפקידו על גבי טנקים ישראלים, עליכם לומר שג'וזף עון (נשיא לבנון הנוכחי) הגיע לתפקידו על כנפי המטוסים הישראלים".קובי אטינגר
3 פצועים בתאונה בין 3 רכבים בכביש 471 ליד מחלף נחשונים
3 פצועים בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב בכביש 471 בסמוך למחלף נחשונים. צוותי מגן דוד אדום מפנים לבית החולים בילינסון גבר בן 27 במצב בינוני עם חבלה בחזה ושני פצועים נוספים במצב קל. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 19:32.קובי רוזן
לא תאמינו: זה הח"כ שרוצה לחלק מכות בכנסת, וטופז לוק מסנן אותנו
צבי סוכות לקח את החוק לידיים ונאור שירי צילם הכל | יצחק עמית עם שני טלפונים - אחד כשר ואחד להתקשר | יוסף חדד רוצה להיות הערבי הראשון בכנסת ומנסור עבאס מלמד סובלנות | אורן סמדג'ה משיק מפלגה ויוסי זוכר שהוא היה בג'ודו | ביבי לא עונה לטלפון - טופז לוק גם לא | מרדכי דוד מעיר לסליחות וחוטף דו"ח | בן גביר: "אתה נעל בית" - יוסי מחפש לקנות | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)יוסי עבדו
התגובה המרגשת של עינב צנגאוקר לחיסול המחבל שהחזיק את בנה
אם שורד השבי מתן צנגאוקר הודתה לצה"ל על חיסול המחבל שהחזיק בבנה • מתן הגיב: "אני יצאתי מהשבי, הוא יצא מהסיפור" | סגירת מעגל מרגשת (בארץ)ב. ניסני
בן גביר עונה לנתניהו: "אתה רוצה אותנו קטנים כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט" | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא בסרטון פומבי לשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר להתעלות מעל המשקעים האישיים ולהתאחד לקראת הבחירות. נתניהו מזהיר כי פיצול בימין עלול להוביל לאובדן השלטון ולעליית השמאל, כפי שאירע בבחירות 1992, ומבהיר כי בכוונתו לזמן את השניים לפגישה בימים הקרובים כדי להביא להסכם ריצה משותפת | צפו (אקטואליה, פוליטיקה)כיכר השבת