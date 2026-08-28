אור החיים אקטואלי: הרמאי שבתוכנו || צפו

מפלגת עוצמה יהודית הודיעה כי לא תתמודד יחד עם מפלגת הציונות הדתית בבחירות הקרובות לכנסת. לפי ההודעה, ההחלטה היא סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. המפלגה קראה לראש הממשלה לקדם שתי חלופות: איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשיריונים שקיבל בליכוד למען סמוטריץ', על מנת להבטיח ניצחון הימין והקמת ממשלת ימין.

כיכר השבת