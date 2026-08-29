בעל צימר בן 76 נחנק והופל לרצפה – כל מה שרצה זה שקט

במלאות השלושים לפטירתו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בנו של האדמו"ר מוואסלוי, וחתן האדמו"ר מבוהוש, אשר נפטר בדמי ימיו, התקיים מעמד הקמת מצבה על קברו בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, במעמד אביו וחמיו האדמו"רים לצד כל בני המשפחות וקהל חסידים | לב כל איש נמס כאשר היתומים הרכים אמרו קדיש לאחר אמירת התהילים בצוותא ע"י כלל המשתתפים (חסידים)

חיים רוזנבוים