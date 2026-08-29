"גוטרמן הפר התחייבות" | התושבים השתלטו על המבנה בגן הדסים 

מבזקים נוספים
רוכב קורקינט נפצע קשה בתאונה בחיפה
גבר כבן 60 נפצע באורח קשה הערב (שעה 22:14) לאחר שהחליק על קורקינט חשמלי בשדרות דגניה בחיפה. הפצוע מצוי בהכרה עם חבלות בראש ובחזה, ופונה לבית החולים רמב"ם על ידי צוותי מד"א.קובי רוזן
בעל צימר בן 76 נחנק והופל לרצפה – כל מה שרצה זה שקט
איתן לינדנברג, מבעלי הצימרים במושב שדה אליעזר, הותקף באכזריות חסרת רחמים בידי אורחים לאחר שניגש לבקש מהם להנמיך מוזיקה רועשת בלילה; המקרה המזעזע, שנחשף בכאן חדשות והסתיים במעצר החשוד, מותיר את הקהילה המקומית והארצית בהלם מוחלט (משפט)דניאל הרץ
"שימו ביהדות התורה 4 קופים - והם עדיין יקבלו 7 מנדטים"
ארי קלמן עיתונאי i24NEWS טען באולפן "הדבר היפה בציבור החרדי" שהוא מצביע לרעיון ונשמע אך ורק לרבנים, וקבע נחרצות כי זהות המועמדים אינה משנה: "שימו שם ארבעה קופים - הם יקבלו 7 מנדטים" | בשולי הדברים, התפתח עימות חריף מול יעקב וידר שתקף את העסקנים במישור המוניציפלי: "עושים שימוש ברב פעם אחת ב-4 שנים" (כיפות שחורות)כיפות שחורות
רק טיקטוק מעניין אותך: יאיר נתניהו פותח על בן גביר
בנו של ראש הממשלה משגר מסרים חריפים לשר הביטחון הלאומי על רקע סירובו להתאחד עם סמוטריץ' • "המשטרה הפכה לזרוע ביצוע של קפלן, עם מדיניות אפרטהייד כלפי הימין" | התקפה נוקבת על סדרי העדיפויות של בן גביר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
שמחה וענווה במקום אחד | הוויתור המרגש של האדמו"ר בחופת נינתו הראשונה
מאות חסידים חגגו את נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא • במהלך מעמד החופה הפתיע האדמו"ר כשוויותר על כלל הכיבודים לטובת שאר הסבים, ולקח לעצמו את קריאת הכתובה בלבד • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשמחה (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר בן 55 נפצע קשה באירוע אלימות בירושלים
גבר כבן 55 נפגע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב ביר איוב בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום בשל פציעות חודרות בגופו, ולאחר מכן פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
בני ברק: מהומות בשכונה החדשה - רכב פגע בילדה בת 3 בליל שבת
אירוע חריג מאוד פרץ בליל שבת בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, לאחר שרכב פגע בילדה בת שלוש בעיצומה של מחאת תושבים סוערת על חסימת הרחוב במכולות ענק, דבר שהוביל להתערבות המשטרה ולמעצר נהג משאית (חרדים)קובי ישראל
דמעות בנחלת יצחק; היתומים הרכים אמרו 'קדיש' על קבר אביהם שנפטר בדמי ימיו
במלאות השלושים לפטירתו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בנו של האדמו"ר מוואסלוי, וחתן האדמו"ר מבוהוש, אשר נפטר בדמי ימיו, התקיים מעמד הקמת מצבה על קברו בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, במעמד אביו וחמיו האדמו"רים לצד כל בני המשפחות וקהל חסידים | לב כל איש נמס כאשר היתומים הרכים אמרו קדיש לאחר אמירת התהילים בצוותא ע"י כלל המשתתפים (חסידים)חיים רוזנבוים