בנו של ראש הממשלה משגר מסרים חריפים לשר הביטחון הלאומי על רקע סירובו להתאחד עם סמוטריץ' • "המשטרה הפכה לזרוע ביצוע של קפלן, עם מדיניות אפרטהייד כלפי הימין" | התקפה נוקבת על סדרי העדיפויות של בן גביר (פוליטי מדיני)

יוני גבאי