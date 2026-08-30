נשיא איראן מודה: הסנקציות הכלכליות של ארה"ב פוגעות בנו קשה

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בין גשם לשרב: הקלה משמעותית בחום היום; ומתי תורגש שוב הכבדה? | התחזית
פותחים את השבוע עם אוויר קריר יותר, ירידה בטמפרטורות ואפילו גשם מקומי בצפון הארץ | ההקלה בעומסי החום תורגש היטב היום ומחר, אך אל תתרגלו: החל מיום שלישי המגמה מתהפכת ועומסי החום הכבדים חוזרים • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
צעיר בן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים בראש העין
צעיר בן 20 נפצע באורח קשה הלילה (23:49) לאחר שרכבו התנגש בעמוד בשדרות בן גוריון בראש העין. הפצוע מורדם ומונשם עם חבלת ראש, ופונה לבית החולים בילינסון על ידי צוותי מד"א.קובי רוזן
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נגד היועמשי"ת: "המרשעת הזו מתעסקת עם מרן, היא תקבל את המכה שלה"
בשיעורו השבועי, הראשון לציון הרב יצחק יוסף יוצא במתקפה חסרת תקדים נגד היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות החלטתה לבטל את אירועי ההילולה לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף, ומטיח בה אמרות קשות לפיהן הקב"ה יכלה אותה והיא תקבל את המכה (חרדים)ישי כהן
משחק הכיסאות בימין: סמוטריץ' ופייגלין בדרך לריצה משותפת
בזמן שראש הממשלה נתניהו דורש איחוד כולל בגוש, יו״ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מקדם מגעים מתקדמים ומפתיעים עם משה פייגלין לשילובו במקום השני ברשימה המשותפת ובשריונים נוספים, מהלך דרמטי שמעורר סערה ענקית ומצית מחדש את האש במחנה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
רוכב קורקינט נפצע קשה בתאונה בחיפה
גבר כבן 60 נפצע באורח קשה הערב (שעה 22:14) לאחר שהחליק על קורקינט חשמלי בשדרות דגניה בחיפה. הפצוע מצוי בהכרה עם חבלות בראש ובחזה, ופונה לבית החולים רמב"ם על ידי צוותי מד"א.קובי רוזן
"גוטרמן הפר התחייבות" | התושבים השתלטו על המבנה בגן הדסים
תושבי גן הדסים פלשו למבנה הגנים החדש במחאה על הפרת התחייבות • ראש העיר גוטרמן התחייב להקצות שטח לבית כנסת אך חזר בו | הפעולה אושרה על ידי גדולי ישראל | מסביבת ראש העיריה טרם התקבלה תגובה (חרדים)קובי ישראל
בעל צימר בן 76 נחנק והופל לרצפה – כל מה שרצה זה שקט
איתן לינדנברג, מבעלי הצימרים במושב שדה אליעזר, הותקף באכזריות חסרת רחמים בידי אורחים לאחר שניגש לבקש מהם להנמיך מוזיקה רועשת בלילה; המקרה המזעזע, שנחשף בכאן חדשות והסתיים במעצר החשוד, מותיר את הקהילה המקומית והארצית בהלם מוחלט (משפט)דניאל הרץ
"שימו ביהדות התורה 4 קופים - והם עדיין יקבלו 7 מנדטים"
ארי קלמן עיתונאי i24NEWS טען באולפן "הדבר היפה בציבור החרדי" שהוא מצביע לרעיון ונשמע אך ורק לרבנים, וקבע נחרצות כי זהות המועמדים אינה משנה: "שימו שם ארבעה קופים - הם יקבלו 7 מנדטים" | בשולי הדברים, התפתח עימות חריף מול יעקב וידר שתקף את העסקנים במישור המוניציפלי: "עושים שימוש ברב פעם אחת ב-4 שנים" (כיפות שחורות)כיפות שחורות