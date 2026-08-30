מבזקים נוספים
רוכב אופנוע בן 35 נפצע בינוני בתאונה באשדוד
רוכב אופנוע כבן 35 נפגע הבוקר (05:48) מרכב ברחוב חיים משה שפירא באשדוד. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בגב ובגפיים.קובי רוזן
שני פצועים באירוע אלימות ברהט — אחד במצב קשה
שני גברים נפצעו באירוע אלימות ברהט. גבר כבן 26 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים סורוקה לאחר שקיבל טיפול ראשוני הכולל חבישות ועצירת דימומים. בנוסף, נער כבן 13 נפצע באורח קל וקיבל סיוע רפואי במקום.קובי רוזן
טרגדיה בכביש החוף: אישה נהרגה בתאונה שרשרת קטלנית | 5 פצועים נוספים
4 כלי רכב התנגשו בכביש החוף • אישה כבת 50 נהרגה במקום, גבר כבן 60 פונה במצב קשה | 5 פצועים נוספים במצב קל (בארץ)קובי רוזן
בין גשם לשרב: הקלה משמעותית בחום היום; ומתי תורגש שוב הכבדה? | התחזית
פותחים את השבוע עם אוויר קריר יותר, ירידה בטמפרטורות ואפילו גשם מקומי בצפון הארץ | ההקלה בעומסי החום תורגש היטב היום ומחר, אך אל תתרגלו: החל מיום שלישי המגמה מתהפכת ועומסי החום הכבדים חוזרים • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
נשיא איראן מודה: הסנקציות הכלכליות של ארה"ב פוגעות בנו קשה
פזשכיאן הודה בריאיון לטלוויזיה הממלכתית כי הסנקציות האמריקניות פוגעות משמעותית בכלכלה • היצוא והיבוא ירדו ב-25% עד 35% (בעולם)דוד הכהן
צעיר בן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים בראש העין
צעיר בן 20 נפצע באורח קשה הלילה (23:49) לאחר שרכבו התנגש בעמוד בשדרות בן גוריון בראש העין. הפצוע מורדם ומונשם עם חבלת ראש, ופונה לבית החולים בילינסון על ידי צוותי מד"א.קובי רוזן
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נגד היועמשי"ת: "המרשעת הזו מתעסקת עם מרן, היא תקבל את המכה שלה"
בשיעורו השבועי, הראשון לציון הרב יצחק יוסף יוצא במתקפה חסרת תקדים נגד היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות החלטתה לבטל את אירועי ההילולה לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף, ומטיח בה אמרות קשות לפיהן הקב"ה יכלה אותה והיא תקבל את המכה (חרדים)ישי כהן
משחק הכיסאות בימין: סמוטריץ' ופייגלין בדרך לריצה משותפת
בזמן שראש הממשלה נתניהו דורש איחוד כולל בגוש, יו״ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מקדם מגעים מתקדמים ומפתיעים עם משה פייגלין לשילובו במקום השני ברשימה המשותפת ובשריונים נוספים, מהלך דרמטי שמעורר סערה ענקית ומצית מחדש את האש במחנה (פוליטי מדיני)יוני גבאי