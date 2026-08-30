בשיעורו השבועי, הראשון לציון הרב יצחק יוסף יוצא במתקפה חסרת תקדים נגד היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות החלטתה לבטל את אירועי ההילולה לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף, ומטיח בה אמרות קשות לפיהן הקב"ה יכלה אותה והיא תקבל את המכה (חרדים)

ישי כהן