פרק מיוחד במסגרת תוכניות הבריאות של 'כיכר השבת' והיום נדבר על טרנד זריקות ההרזיה שסוחף את הציבור החרדי והישראלי. בריאיון מיוחד הדיאטן הקליני מאור זיו, מזהיר מפני שימוש לא מושכל בזריקות וממסת השריר שנפגעת בתהליך |"חתונה קתולית לכל החיים" (בריאות)

כיכר השבת