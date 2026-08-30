מבזקים נוספים
ניצל בזכות מילה אחת: נערים שדדו נהג מונית בסכין
הנסיעה התמימה הפכה בתוך שניות לשוד מאיים - אך רגע לפני שעזבו הגיע הטוויסט (חדשות בעולם)דני שפיץ
מחיר הדלק יעלה לשיא היסטורי של 8.25 ש"ח לליטר
מחיר הדלק יעלה הלילה (בין שני לשלישי) ב-16 אגורות ויעמוד על 8.25 ש"ח לליטר - שיא זהה לרמה הגבוהה ביותר שנרשמה בספטמבר 2012.כיכר השבת
הטרנד הישראלי ללקיחת זריקות הרזיה - מה נכון ומה לא? | המדריך המלא
פרק מיוחד במסגרת תוכניות הבריאות של 'כיכר השבת' והיום נדבר על טרנד זריקות ההרזיה שסוחף את הציבור החרדי והישראלי. בריאיון מיוחד הדיאטן הקליני מאור זיו, מזהיר מפני שימוש לא מושכל בזריקות וממסת השריר שנפגעת בתהליך |"חתונה קתולית לכל החיים" (בריאות)כיכר השבת
השימפנזים בספארי הגיבו בצורה מפתיעה למוצר החדש בחצר | צפו
צוות הספארי הכניס מאוורר חדש לחצר השימפנזים • הקופים הגיבו בקולות תקשורת מיוחדים | גם הגיבונים מהחצר הסמוכה השתתפו (מעניין)מישאל לוי
עפים לניתוח: רופא ילדים מצא דרך מרגשת לנצח את הפחד
ד"ר מברזיל החליט שמטופלים הצעירים שלו הם גיבור-על, והוא מלווה אותם לניתוח כשהם "עפים" בדרך לחדר הניתוח (חדשות בעולם)דני שפיץ
אופנוע התרסק בעוצמה על מונית: שני פצועים קשה בעיר החרדית
תאונת דרכים קשה התרחשה בשעות הלילה המאוחרות במונסי, כשאופנוע התנגש בעוצמה במונית. שני רוכבי האופנוע באורח קשה מאוד ופונו בדחיפות על ידי פראמדיקים של 'הצלה' לבית החולים. הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתם של פנחס בן בילא רבקה ויעקב בן פיה יעל הזקוקים לרחמי שמיים מרובים (חדשות, חרדים)כיכר השבת
צילמו אתרים אסטרטגיים עבור הסוכן האיראני תמורת כסף: נחשפה פרשיית ריגול חדשה בצפון הארץ
משטרת ישראל פיענחה פרשיה ביטחונית חמורה • קטינים מאזור חיפה צילמו אתרים אסטרטגיים וריססו גרפיטי פרו-איראני | הסוכן הזר גייס אותם בשיטת 'השלבים' בתחילה, דרש לבצע משימות שנראו תמימות לחלוטין, אולם ככל שהקשר התהדק, הסוכן דרש מהקטין הזדהות מלאה באמצעות צילומים, ובהמשך העביר אותו למשימות בעלות אופי ביטחוני מובהק (צבא וביטחון)קובי רוזן
תשעה חייבי מאסר - שלא התייצבו לריצוי העונש שנגזר עליהם, נתפסו בצפון הארץ
כוחות שב"ס ומשטרה פשטו על חבי מאסר שלא התייצבו לריצוי עונשם • תשעה נעצרו והועברו למתקני כליאה | אכיפת גזרי דין וחיזוק המשילות (חדשות משטרה)דוד הכהן