הקשר המפתיע בין הטבעת אלטלנה לחתימה על הסכם אוסלו

שעות ספורות בלבד לאחר ששוחרר מבית המשפט בתנאים מגבילים, הגיע בן ה-24 לבית אביו, פרץ את הדלת כשהוא מצויד בסכין ואיים לרצוח אם לא יספק לו כסף לרכישת סמים. השוטרים שהוזעקו למקום פתחו במרדף רגלי, תפסו אותו ועצרו אותו | צפו בתיעוד הסוער מרגעי המעצר (בארץ)

קובי רוזן