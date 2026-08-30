מבזקים נוספים
הם הלכו לחצות לבד - ואז הרכב הופיע משום מקום
רגע לפני פתיחת שנת הלימודים - הכללים שחשוב לתרגל עם הילדים בדרך לבית הספר (תחבורה)יוסי כץ
צה"ל חיסל מחבל חמאס במרכז רצועת עזה
צה"ל תקף לפני זמן קצר במרחב דיר אל-בלח שבמרכז רצועת עזה וחיסל את חסאם אסאמה חסין נציר, מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסל במטרה להסיר את האיום המיידי. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.ב. ניסני
מהומה בבני ברק: ניידת משטרה צבאית נכנסה לעיר, עשרות כיתרו אותה
ניידת של המשטרה הצבאית שעברה בבני ברק הוקפה בעשרות תושבים ומפגינים שחסמו את נתיב נסיעתה והתעמתו במקום | כוחות משטרה הוזעקו במהירות כדי להשיב את הסדר על כנו, לפזר את התקהלות ההמון ולאפשר לניידת הצבאית לעזוב את האזור | צפו (בארץ)קובי ישראל
אלול ב'להבת התורה' | האדמו"ר מזוועהיל הגיע לישיבה בביתר, וחיזק את הבחורים
האדמו"ר מזוועהיל הגיע להיכל ישיבת 'להבת התורה' בביתר עילית ומסר שיחת חיזוק והתעוררות מיוחדת לבחורי הישיבה • האדמו"ר עמד מקרוב אחר עמל התורה של הבחורים ושמע סקירה על תנופת התמדתם בתורה • תיעוד וסיקור (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
המשפטים שריססו שני הצעירים בעיר הצפונית לבקשת הסוכן האיראני
קטינים שגויסו על ידי סוכן איראני ריססו מסרים פוליטיים ברחובות קריית מוצקין: "הקיצוניות נתנה לנו מלחמות אינסופיות" | פרטים חדשים על פרשת הריגול שזעזעה את הצפון (צבא וביטחון)כיכר השבת
הפגנות בחוץ, סטריליות בפנים: הצצה ליום הגיוס של חטיבת החשמונאים
רס"ר משה ברוכים, ראש מדור גיוסים בחטיבת החשמונאים, מספק הצצה מיוחדת ליום הגיוס המתוח בלשכת הגיוס תל השומר | בין הלחצים שמפעילים המפגינים מחוץ לשערים לבין ההבטחה לסביבה צבאית המותאמת בקפידה להלכה - כך צה"ל קולט את הלוחמים החרדים החדשים | צפו (צבא)יוסי סרגובסקי
הרוג ופצועים בתקיפה ישראלית במרכז רצועת עזה
פלסטינים מדווחים על הרוג ומספר פצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור מאפיית אלבנא ברחוב עכילה במערב דיר אלבלח במרכז רצועת עזה. ההרוג זוהה כחסאם נציר.קובי אטינגר
תאונה בין שני רכבים בכביש 375 — שלוש נפגעות במצב קל
שלוש נשים נפגעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 375 סמוך לפניה לכביש 3855. צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני בזירה לשתי נשים בגילאי 50 ולצעירה כבת 20.קובי רוזן