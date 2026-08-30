החשוד ברצח בקיסריה מסרב לדבר: פרטים חדשים מהחקירה הסוערת

מבזקים נוספים
דרמה בלב ים: ספינה ועליה 270 נוסעים התהפכה וטבעה בים התיכון
אירוע חילוץ מורכב מתרחש בשעות אלו בלב ים, לאחר שמעבורת נוסעים טורקית שעליה כ-270 בני אדם התהפכה וטבעה במרחק קצר מחופי צפון קפריסין | כוחות חילוץ נרחבים, הכוללים את משמר החופים, מסוקים וסירות אזרחיות, הוזעקו לזירה בניסיון להציל את נוסעי הספינה שמצאו את עצמם במים הסוערים. עד כה חולצו מעל 160 בני אדם, בעוד המאמצים לאיתור וחילוץ שאר הלכודים נמשכים תחת תנאי מזג אוויר מאתגרים (אקטואליה)יוסי נכטיגל
איזה "טהורה" היא | ראש הישיבה תקף את היועמשי"ת; 'הראש שלה רק רע כל היום'!
ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז תקף אמש בחריפות את היועמשי"ת בעקבות ההחלטה לבטל את אזכרת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל: "מסכנה, הראש שלה "רק רע כל היום". כל יום איזבל הרשעית הזאת חושבת על גזירה חדשה – "מה לעשות כדי להרע לבני התורה?"| צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
הם הלכו לחצות לבד - ואז הרכב הופיע משום מקום
רגע לפני פתיחת שנת הלימודים - הכללים שחשוב לתרגל עם הילדים בדרך לבית הספר (תחבורה)יוסי כץ
צה"ל חיסל מחבל חמאס במרכז רצועת עזה
צה"ל תקף לפני זמן קצר במרחב דיר אל-בלח שבמרכז רצועת עזה וחיסל את חסאם אסאמה חסין נציר, מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסל במטרה להסיר את האיום המיידי. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.ב. ניסני
מהומה בבני ברק: ניידת משטרה צבאית נכנסה לעיר, עשרות כיתרו אותה
ניידת של המשטרה הצבאית שעברה בבני ברק הוקפה בעשרות תושבים ומפגינים שחסמו את נתיב נסיעתה והתעמתו במקום | כוחות משטרה הוזעקו במהירות כדי להשיב את הסדר על כנו, לפזר את התקהלות ההמון ולאפשר לניידת הצבאית לעזוב את האזור | צפו (בארץ)קובי ישראל
אלול ב'להבת התורה' | האדמו"ר מזוועהיל הגיע לישיבה בביתר, וחיזק את הבחורים
האדמו"ר מזוועהיל הגיע להיכל ישיבת 'להבת התורה' בביתר עילית ומסר שיחת חיזוק והתעוררות מיוחדת לבחורי הישיבה • האדמו"ר עמד מקרוב אחר עמל התורה של הבחורים ושמע סקירה על תנופת התמדתם בתורה • תיעוד וסיקור (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
המשפטים שריססו שני הצעירים בעיר הצפונית לבקשת הסוכן האיראני
קטינים שגויסו על ידי סוכן איראני ריססו מסרים פוליטיים ברחובות קריית מוצקין: "הקיצוניות נתנה לנו מלחמות אינסופיות" | פרטים חדשים על פרשת הריגול שזעזעה את הצפון (צבא וביטחון)כיכר השבת
הפגנות בחוץ, סטריליות בפנים: הצצה ליום הגיוס של חטיבת החשמונאים
רס"ר משה ברוכים, ראש מדור גיוסים בחטיבת החשמונאים, מספק הצצה מיוחדת ליום הגיוס המתוח בלשכת הגיוס תל השומר | בין הלחצים שמפעילים המפגינים מחוץ לשערים לבין ההבטחה לסביבה צבאית המותאמת בקפידה להלכה - כך צה"ל קולט את הלוחמים החרדים החדשים | צפו (צבא)יוסי סרגובסקי