החשוד ברצח בקיסריה מסרב לדבר: פרטים חדשים מהחקירה הסוערת

אירוע חילוץ מורכב מתרחש בשעות אלו בלב ים, לאחר שמעבורת נוסעים טורקית שעליה כ-270 בני אדם התהפכה וטבעה במרחק קצר מחופי צפון קפריסין | כוחות חילוץ נרחבים, הכוללים את משמר החופים, מסוקים וסירות אזרחיות, הוזעקו לזירה בניסיון להציל את נוסעי הספינה שמצאו את עצמם במים הסוערים. עד כה חולצו מעל 160 בני אדם, בעוד המאמצים לאיתור וחילוץ שאר הלכודים נמשכים תחת תנאי מזג אוויר מאתגרים (אקטואליה)

יוסי נכטיגל