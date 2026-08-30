דרמה בלב ים: ספינה ועליה 270 נוסעים התהפכה וטבעה בים התיכון

ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז תקף אמש בחריפות את היועמשי"ת בעקבות ההחלטה לבטל את אזכרת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל: "מסכנה, הראש שלה "רק רע כל היום". כל יום איזבל הרשעית הזאת חושבת על גזירה חדשה – "מה לעשות כדי להרע לבני התורה?"| צפו בתיעוד (חרדים)

חיים רוזנבוים