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אחרי "המרשעת הזו, תקבל את המכה": דרישה לחקירה נגד הראשון לציון בעקבות דבריו על היועמ"שית

התנועה לאיכות השלטון דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד הראשון לציון בעקבות דבריו נגד היועצת המשפטית לממשלה: "רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרף הפלילי לעבירה ההסתה לאלימות" | חבר הכנסת מש"ס: "חוצפתו של הג'ינג'י מרקיעה שחקים ושוברת שיא חדש. אמר דעתו, דעת תורה, באופן ברור. תנועת ש"ס תמשיך להתחזק למרות מרמורו" (אקטואליה, חרדים)

צילום: צילום: David Cohen/Flash90
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מבזקים נוספים

17:17

"בן גיגי, שומע?": כך העמיד אריה דרעי את עורך הדין השמאלני במקום

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב לפניית התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נגד הראשון לציון הרב יצחק יוסף | דרעי השתמש במוצאו המרוקאי של עורך הדין שרגא לצורך הפנייה הלא-שגרתית (פוליטי) 

כיכר השבת
17:04

על חשבונכם | טראמפ לסעודיה: תשלמו לבד על המלחמה בחות'ים

בעקבות מתקפת טילים קשה של החות'ים על מתקני נפט סעודיים וספינות בים האדום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעניק אור ירוק ליורש העצר לתקוף, אך מבהיר באופן מוחלט כי סעודיה תוביל את המערכה לבד ואמריקה לא תשלח לשם חיילים (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני
16:58

"הוא לא הלך ורצח": בנט נשאל על ההאשמות נגד נתניהו וזה מה שענה

נפתלי בנט מבהיר כי במידה שתקום ממשלה חדשה ובנימין נתניהו יפרוש מהחיים הפוליטיים, הוא יתמוך בחנינה ובסיום ההליכים המשפטיים נגדו. בריאיון לפודקאסט "ALL in" הסביר כי אין בו רגש נקמה, וכי נתניהו מהווה סמל עבור חלקים נרחבים בציבור, ולכן אינו מעוניין לראותו בבית הכלא או במדים כתומים (פוליטי)

דוד הכהן
16:43

כך עושים את זה נכון: העם קיבל החלטה דרמטית - האיחוד האירופי הושפל

העם האיסלנדי החליט במשאל עם צמוד: המדינה הקפואה תישאר מחוץ לאיחוד האירופי | רוב המצביעים התנגדו לפתיחת משא ומתן עם בריסל | חששות מפגיעה בשטחי הדיג והעצמאות הכלכלית הכריעו | מכה דיפלומטית לאיחוד (בעולם)

כיכר השבת
16:28

"שורפים בני אדם בלחיצת מקש": שוקי סלומון במונולוג מטלטל על תרבות הרכילות בציבור

התוכנית היום נפתחה בסערה בעקבות אירוע אישי קשה שעבר שוקי | סוגיית הריטלין והמקלדות המורעלות ברשתות והזינוק במחירי הדלק | מי תורם לקמפין של 1,000 לכל עריק | וגם הקללה של הרשל"צ בנוגע להחלטת היועמ"ש (דבר ראשון)

משה מנס ושוקי סלומון
16:25

כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפו

כתב חדשות 13 לענייני חרדים, יואלי ברים, בריאיון ל"כיכר השבת" במהלך יום הגיוס למסלולים החרדיים בצה"ל, מציג ניתוח מרתק על השלכות השירות על הזהות החרדית, היקפי הגיוס וגל המעצרים |  טען כי השירות הצבאי אמנם אינו פוגע בהכרח ברמת שמירת המצוות והדת של הבחור, אך מוביל בהדרגה לניתוק מהשתייכותו למגזר החרדי בשל החשיפה לאוכלוסיות שונות. בנוסף, מחה על הלחץ המופעל על הצעירים וקרא למדינה לחדול ממעצרי בחורי הישיבות החלשים (חרדים VOD)

קובי ישראל
16:17

בגלל איראן: האזהרה הדרמטית שקיבל שר המלחמה ממפקדיו הבכירים

מפקדי זרועות הצבא האמריקני הגישו הערכה מסווגת ודרמטית לשר ההגנה | הצי, חיל האוויר והיבשה התייחסו למצב מול איראן ושיגרו אזהרה חריגה (בעולם)

כיכר השבת
16:05

תאונה בין רכב למשאית בבני ברק — אישה פונתה במצב בינוני

תאונת דרכים בין רכב למשאית אירעה היום (14:49) בדרך הנשיא הראשון בבני ברק. צוותי מד"א פינו לבית החולים שיבא אישה בת 63 במצב בינוני עם חבלת חזה.

קובי רוזן
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