בימים אלו חוזרים כלל התלמידים והבחורים בארה"ב מהרי הקאנטרי, שם שהו במשך חודשי הקיץ | צפו בתיעוד מביקור ההוד של האדמו"ר מקראלי במחנה 'זרע אברהם' של החסידות, שם חיזק את הבחורים והילדים לקראת חודש הרחמים והסליחות (חסידים)

חיים רוזנבוים