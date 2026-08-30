כתב חדשות 13 לענייני חרדים, יואלי ברים, בריאיון ל"כיכר השבת" במהלך יום הגיוס למסלולים החרדיים בצה"ל, מציג ניתוח מרתק על השלכות השירות על הזהות החרדית, היקפי הגיוס וגל המעצרים | טען כי השירות הצבאי אמנם אינו פוגע בהכרח ברמת שמירת המצוות והדת של הבחור, אך מוביל בהדרגה לניתוק מהשתייכותו למגזר החרדי בשל החשיפה לאוכלוסיות שונות. בנוסף, מחה על הלחץ המופעל על הצעירים וקרא למדינה לחדול ממעצרי בחורי הישיבות החלשים (חרדים VOD)

קובי ישראל