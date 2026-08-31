שב מקונגו ופיתח תסמינים: חשד למקרה של הנגיף הקטלני בישראל 

מבזקים נוספים
רוכב אופנוע בן 18 נפצע קשה בתאונה בצומת כרכור
צעיר כבן 18 נפצע קשה בתאונת דרכים בין רכב לאופנוע בצומת כרכור שבפרדס חנה כרכור. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים. בנוסף, אישה כבת 35 נפצעה קל באותה תאונה ופונתה אף היא לבית החולים.קובי רוזן
צעיר בן 18 נפגע קשה בתאונה בין אופנוע לרכב בכביש 65
בשעה 21:12 התרחשה תאונת דרכים בין אופנוע לרכב בכביש 65 סמוך לצומת כרכור. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים הלל יפה צעיר בן 18 במצב קשה, בהכרה, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
ישראל ויוון חתמו על עסקת ביטחון בהיקף 10 מיליארד ש"ח
משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה היווני חתמו על עסקת "מגן אכילס" בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד ש"ח. במסגרת ההסכם תקים ישראל מערך הגנה רב-שכבתי ביוון, הכולל מערכות ישראליות: 'קלע דוד' ו'ספיידר' מתוצרת רפאל ומערכת 'BARAK MX' מתוצרת התעשייה האווירית. ההסכם עורר ביקורת מצד האופוזיציה היוונית הפרו-פלסטינית.קובי אטינגר
אירוע חריג בעליון: השופטות בהחלטה אישית נגד הנשיא יצחק עמית
שלוש שופטות בית המשפט העליון קיבלו החלטה חריגה בעניינו של נשיא העליון יצחק עמית, במסגרת עתירה שבה הופיע כמשיב באופן אישי (משפט)משה כהן
אסון בעיר התורה: השכנים הריחו ריח חריף - זו הזוועה שהתגלתה
גבר כבן 70 נמצא ללא רוח חיים בדירתו ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק | השכנים הריחו ריח חריף והזעיקו את כוחות ההצלה (בארץ)משה בשן
בעקבות תקרית הפרמדיקית: מחאות של "הציונות הדתית" בכניסה לירושלים | צפו
מחאות של פעילי הציונות הדתית בכניסה לירושלים בעקבות מעצר 16 לוחמי גבעתי שסירבו פקודה | המשטרה פועלת לפינוי חסימות בגשר המיתרים (בארץ)קובי ישראל
עם אמבולנס של "הצלב האדום": קבלת פנים כמו חטוף לאסיר עולם התורה | צפו
במהלך קבלת פנים שנערכה באלעד לבחור שמעון אימליך שהשתחרר מהכלא הצבאי, הוא הגיע לעיר ברכב שעליו נתלו סמלי הצלב האדום - בדומה למראות בהשבת החטופים מרצועת עזה (בארץ)קובי ישראל
גוטליב מפתיעה: "אם אקבל הצעה ממפלגה אחרת אשקול לעזוב"
ח"כ טלי גוטליב מודה שהייתה שוקלת לעזוב את הליכוד אם הייתה מקבלת הצעה ממפלגה אחרת | האכזבה מהמקום ה-12 בפריימריז - ומהלחץ של סביבת נתניהו (בארץ)משה בשן