גוטליב מפתיעה: "אם אקבל הצעה ממפלגה אחרת אשקול לעזוב"

צעיר כבן 18 נפצע קשה בתאונת דרכים בין רכב לאופנוע בצומת כרכור שבפרדס חנה כרכור. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים. בנוסף, אישה כבת 35 נפצעה קל באותה תאונה ופונתה אף היא לבית החולים.

קובי רוזן