מבזקים נוספים
אסון בעיר התורה: השכנים הריחו ריח חריף - זו הזוועה שהתגלתה
גבר כבן 70 נמצא ללא רוח חיים בדירתו ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק | השכנים הריחו ריח חריף והזעיקו את כוחות ההצלה (בארץ)משה בשן
בעקבות תקרית הפרמדיקית: מחאות של "הציונות הדתית" בכניסה לירושלים | צפו
מחאות של פעילי הציונות הדתית בכניסה לירושלים בעקבות מעצר 16 לוחמי גבעתי שסירבו פקודה | המשטרה פועלת לפינוי חסימות בגשר המיתרים (בארץ)קובי ישראל
גוטליב מפתיעה: "אם אקבל הצעה ממפלגה אחרת אשקול לעזוב"
ח"כ טלי גוטליב מודה שהייתה שוקלת לעזוב את הליכוד אם הייתה מקבלת הצעה ממפלגה אחרת | האכזבה מהמקום ה-12 בפריימריז - ומהלחץ של סביבת נתניהו (בארץ)משה בשן
שב מקונגו ופיתח תסמינים: חשד למקרה של הנגיף הקטלני בישראל
משרד הבריאות מדווח על חשד נוסף למקרה אבולה בישראל | האיש מטופל בבידוד באיכילוב לאחר שובו מקונגו (בעולם)משה בשן
אין גבול לחוצפה: זה המהלך שנשקל בתאגיד השידור הציבורי נגד הגר"י יוסף | מעייריב
ב'דגל התורה' יכריעו בימים הקרובים על עתיד הח"כים | פתיחת שנה"ל בקריית אתא: 70 ילדות בצריף אחד ובלי מיגון | סערת השבת בבני ברק: ח"כ בליאק במכתב חריג ליועמ"שית | סערת הראש"ל והיועמ"שית - בתאגיד השידור שוקלים סנקציות על מנהיג ש"ס | חשש בירושלים והסביבה: אספקת המים עשויה להיפגע אנושות (מעייריב)איצלה כץ
יואב סגלוביץ' מצטרף למנסור עבאס; "עושים מעשה גם אם הוא קשה"
יואב סגלוביץ' הכריז על הצטרפותו למפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס • "עבדנו יחד על מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית" | מהלך משמעותי במפה הפוליטית (פוליטי מדיני)יוני גבאי
גנרל איראני בכיר: מלאי הטילים שלנו גדל, ישראלים שהגיעו מחו"ל צריכים לברוח
הגנרל מחמד רזא נקדי ממשמרות המהפכה האיראניות טען בראיון כי למעלה מ-90% ממלאי הטילים של איראן עדיין קיים, וכי קצב הייצור עולה על קצב הצריכה. לדבריו, "ציפינו לניצחון אבל לא שהוא יגיע בקלות כזאת", והוסיף כי עד כה לא הופעלו כל היכולות האיראניות. נקדי גם איים על ישראלים שהגיעו ממדינות אחרות: "עליהם לשוב במהירות למדינות שמהן באו, אחרת לא ינהגו בהם לפי מידת הרחמים".קובי אטינגר
משבר המים בדרך לסיום: מתקני ההתפלה חזרו לפעילות הדרגתית | השיבושים, ההתרעות - והפתרון
שני מתקני ההתפלה בשורק חזרו לפעילות, מתקני פלמחים ואשדוד צפויים לחזור בקרוב ואספקת המים תחודש באופן הדרגתי ברוב האזורים בארץ בהם נרשמו במהלך היום שיבושים |באזור ירושלים, שבו נרשמו שיבושים נקודתיים בחלק מהשכונות, המאגרים צפויים להתמלא עד השעה 22:00 | החשש לשיבושים נרגע (חדשות בארץ)קובי ישראל