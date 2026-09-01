פרשה חמורה בשב"ס: 12 סוהרים נאשמים בהמתת מחבל 

משה מנס פותח את הבוקר בטור אישי ונוקב על הדילמות האנושיות הקטנות והגדולות של החיים: מחוסר האונים באוטובוס מול זלזול בכבוד אם | מכתב הרבנים החריף נגד מופעי הסליחות והתרמית הטכנולוגית שעלתה במיליונים – ועד לסערה התורנית והמשעשעת בנטורי קרתא (דבר ראשון)

משה מנס