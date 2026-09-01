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פעם ב-20 שנה

השר התייצב מול המצלמה והסביר: זו תופעת הטבע שגרמה למחסור במים

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן התייצב היום (שלישי) מול המצלמה והסביר לאזרחים את אירוע המים החריג המתרחש בימים האחרונים בישראל, מעצמת ההתפלה הבינלאומית | "מדובר באירוע חריג שלא התרחש ב-20 השנים האחרונות", הבהיר כהן (חדשות) 

1תגובות
(צילום: משרד האנרגיה)

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן התייצב היום (שלישי) מול המצלמה והסביר לאזרחים את אירוע המים החריג המתרחש בימים האחרונים בישראל, מעצמת ההתפלה הבינלאומית.

השר כהן אמר כי "למדינת ישראל יש משק מים איתן ואנחנו נדאג להבטיח את אספקת המים הסדירה לכלל הבתים בכל רחבי הארץ", התחייב השר.

השר עבר להסביר את התופעה החריגה: "תופעת הטבע שאנחנו רואים היא תופעה שלא ראינו במהלך עשרים השנים האחרונות, שמעלה את עכירות מי הים בצורה מאוד משמעותית והובילה להשבתת מרבית מתקני ההתפלה."

השר אמר כי המדינה דואגת כתחלופה להגביר את קצב השאיבה מהקידוחים ומהכינרת, וכן אושרה הפעלה של שני מתקני התפלה נוספים על מנת להבטיח את אספקת המים.

עוד הוסיף השר כי "בשלב זה צמצמנו את אספקת המים השפירים לחקלאים וכן לגינון הציבורי, ואנחנו פועלים לבחון את הדברים על מנת להעלות בהמשך מתקני התפלה נוספים על מנת לתת מענה גם לטובת החקלאות.

אני רוצה להודות לכלל עובדי מקורות, רשות המים ומשרד האנרגיה שפועלים מסביב לשעון על מנת להבטיח את אספקת המים באופן רציף."

בשעות האחרונות התקבלו דיווחים על שיבושים באספקת המים גם בעיר באר שבע, לאחר שירושלים הייתה אתמול במוקד. שיבושים נוספים צפויים ככל שהמשבר יימשך גם בערים נוספות.

אלי כהןמקורותמשבר המים

1 תגובות

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אולי כדאי שתפחיתו את הזרמת המים הטבעיים לירדן, וקצת נטעם ממים באיכות ובכמות גדולה יותר
משה

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