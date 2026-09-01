צה"ל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב ג'באליה שקידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. לפי דובר צה"ל, המחבל פעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, והותקף להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום.

ב. ניסני