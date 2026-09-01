מבזקים נוספים
תאונת דרכים בבית שמש - אישה נפצעה קל
שני כלי רכב התנגשו ברחוב הרקפת פינת הארזים בבית שמש. אישה בת 26 נפצעה באורח קל בתאונה. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
תינוק כבן שנה נכווה ממים רותחים בנתניה ופונה במצב בינוני
תינוק כבן שנה נכווה היום (15:10) ממים רותחים בביתו בנתניה. צוותי מד"א טיפלו בו במקום ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני עם כוויות בפלג גופו העליון.קובי רוזן
צה"ל תקף מפקד חמאס בג'באליה להסרת איום מיידי
צה"ל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב ג'באליה שקידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. לפי דובר צה"ל, המחבל פעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, והותקף להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום.ב. ניסני
חצי שנה ללא תמונה או קול של חמינאי: מה באמת קורה מאחורי הקלעים?
חצי שנה עברה מאז אותו בוקר של יום שבת בו חוסל אויבו הגדול ביותר של העם היהודי בעידן המודרני, המנהיג העליון עלי חמינאי | בנו, מוג'תבא שהיה נוכח בזמן התקיפה, נפצע קשות לפי הדיווחים אולם הוכתר לכהן כמנהיג העליון תחת אביו | היכן הוא מתחבא - בהנחה שהוא בחיים - ומי המרוויחים הגדולים מהיעלמותו? (סקירה)מאיר חזן
פרשה חמורה בשב"ס: 12 סוהרים נאשמים בהמתת מחבל
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד 12 אנשי שב"ס בעקבות אירוע בכלא קציעות • כתב האישום חושף את ההנחיה החריגה שניתנה לכוח ואת מה שהתרחש לאחר מכן בתוך התא (משפט)משה כהן
איים על החרדים: ״הילדים שלכם מפריעים, בפעמיים הבאה אהרוג אותם"
חשוד נעצר לאחר שבליל שבת איים לרצוח ילדים חרדים בשכונת קראון הייטס בברוקלין, השמיע קריאות אנטישמיות קשות ושיסה את כלביו בעוברים ושבים. במקביל, ארגון השמירה המקומי והמשטרה מבצעים מצוד אחר חשוד נוסף שפרץ לבית מגורים בשכונה במהלך יום ראשון (חרדים)נחמן שטרנהרץ
דו"ח דרמטי חושף: התופעה החריגה שהתרחשה ימים לפני האסון בנפאל
דו"ח דרמטי שהתפרסם בסוף השבוע שעבר חושף תופעה מטרידה שהתרחשה ימים לפני האסון | הממצאים הדרמטיים שעלו מתוך המחקר חושפים: האסון יכול היה להימנע | מספר ההרוגים ממשיך לטפסכיכר השבת
"המלך בשדה" - מאיפה בא המלך? | מחקר מרתק
בעולם הליטאי האמרה "דגים שבים רועדים" היא סמל ה"אלול", ואילו בעולם החסידי אמרת "המלך בשדה" היא הסלנג המדובר | מחקר תורני בדק ומצא מאיפה בא "המלך" הזה? (היסטוריה)ישראל שפירא