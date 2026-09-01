מבזקים נוספים
מדי שבת בעיר אחרת | הרבי הנודד הגיע לחזק את מודיעין עילית
האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הנודד מדי שבת לעיר אחרת כדי לחזק לבבות ישראל לאביהם שבשמים, שהה השבת במודיעין עילית. המונים מתושבי שכונת ברכפלד נהרו ליהנות מאורו ולשתף בעריכת השולחנות • במוצאי השבת ערך האדמו"ר סעודת מלוה מלכה בבית אחד מחסידיו בעירחיים רוזנבוים
ניסה לברוח מהארץ ברגע האחרון: המרדף הדרמטי אחרי הדוקר מחולון
תושב חולון כבן 47 נעצר ברגע האחרון לפני שעלה על טיסה ונמלט מהארץ, לאחר שעל פי החשד דקר קטין כבן 17. השוטרים שפתחו בחקירה מהירה הצליחו להתחקות אחר מסלול בריחתו, ועצרו אותו בנתב"ג כשהוא כבר מוכן להמראה (בארץ)כיכר השבת
בבטן הסירה: רכיבי הרצח שאיראן מבריחה לחות'ים
כוחות ההתנגדות בתימן פרסמו תיעוד נדיר מיירוט סירת הברחה עמוסה ברכיבים אלקטרוניים • מערכות בקרה, תקשורת ואלקטרוניקה ייעודית למערכות כטב"מים ותוקפים | צינור החמצן הטכנולוגי של החות'ים נחשף (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
סוער בשכונה הירושלמית: העירייה קיבלה החלטה שרירותית - הקהילה החרדית זועמת
עצרת תפילה ומחאה התקיימה אתמול בשכונת קרית יובל הירושלמית, שכונה שהפכה במרביתה לחרדית בשנים האחרונות | אלא שלמרות האוכלוסייה החרדית, העירייה בראשות משה ליאון החליטה על צעד שנוי במחלוקת שצפוי לדחוק את אורח החיים של הקהילה החרדית הגדולה בשכונה (חרדים)קובי ישראל
תאונת דרכים בבית שמש - אישה נפצעה קל
שני כלי רכב התנגשו ברחוב הרקפת פינת הארזים בבית שמש. אישה בת 26 נפצעה באורח קל בתאונה. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
תינוק כבן שנה נכווה ממים רותחים בנתניה ופונה במצב בינוני
תינוק כבן שנה נכווה היום (15:10) ממים רותחים בביתו בנתניה. צוותי מד"א טיפלו בו במקום ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני עם כוויות בפלג גופו העליון.קובי רוזן
צה"ל תקף מפקד חמאס בג'באליה להסרת איום מיידי
צה"ל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב ג'באליה שקידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. לפי דובר צה"ל, המחבל פעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, והותקף להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום.ב. ניסני
חצי שנה ללא תמונה או קול של חמינאי: מה באמת קורה מאחורי הקלעים?
חצי שנה עברה מאז אותו בוקר של יום שבת בו חוסל אויבו הגדול ביותר של העם היהודי בעידן המודרני, המנהיג העליון עלי חמינאי | בנו, מוג'תבא שהיה נוכח בזמן התקיפה, נפצע קשות לפי הדיווחים אולם הוכתר לכהן כמנהיג העליון תחת אביו | היכן הוא מתחבא - בהנחה שהוא בחיים - ומי המרוויחים הגדולים מהיעלמותו? (סקירה)מאיר חזן