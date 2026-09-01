איראן משיבה אש: טילים שוגרו לעבר בסיסי ארה"ב במפרץ

מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני, הצהיר כי אם ארה"ב תהדק את המצור על איראן, טהרן תגיב בצורה צבאית. האיום מגיע על רקע המצור הכלכלי המתהדק על איראן.

קובי אטינגר