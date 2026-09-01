איראן משיבה אש: טילים שוגרו לעבר בסיסי ארה"ב במפרץ

מבזקים נוספים
איחוד בימין: סמוטריץ' ופייגלין בבלוק טכני וקריאה לוינטר
שר האוצר ויו"ר 'זהות' חתמו על הסכם ריצה משותפת בבלוק טכני • בן גביר מברך ומפנה קריאה דרמטית לוינטר להצטרף | 'עמך ישראל' דוחה: 'חייב לקום משהו חדש' (פוליטי מדיני)קובי ישראל
פיצוצים עזים באיראן: כוננות אמריקאית בישראל
בעוד דיווחים דרמטיים מאיראן מעידים על שורת פיצוצי ענק שנשמעו באזור בנדר עבאס, שגרירות ארצות הברית בישראל יוצאת באזהרה חריגה ומעודכנת לאזרחיה על רקע חשש ממשי מהסלמה ביטחונית דרמטית שעלולה לטלטל את המזרח התיכון כולו ברגעים הקרובים (צבא וביטחון)ב. ניסני
היועמ"שית נגד לוין: "חשש כבד וברור לפוליטיזציה"
היוע"משית מבקשת מבג"ץ למנוע את המינויים שמקדם שר המשפטים במח"ש בתקופת הבחירות, וטוענת להשפעה פוליטית משמעותית על הוועדה הממנה (משפט)משה כהן
על הבוקר: ראש ביטחון הפנים של חמאס נלכד בידי כוחותינו
כוחות עלית של השב"כ וצה"ל לכדו את הבכיר בפעילות מהירה • חיל האוויר תקף 18 יעדים במקביל | המחבל ניהל את מנגנוני הדיכוי ברצועה (צבא וביטחון)ב. ניסני
יו"ר הפרלמנט האיראני מאיים: נגיב צבאית אם ארה"ב תהדק את המצור
מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני, הצהיר כי אם ארה"ב תהדק את המצור על איראן, טהרן תגיב בצורה צבאית. האיום מגיע על רקע המצור הכלכלי המתהדק על איראן.קובי אטינגר
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בבת ים
רוכב אופנוע בן 20 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב אהוד קינמון בבת ים. התאונה כללה התנגשות בין רכב לאופנוע. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית החולים וולפסון כשהוא סובל מחבלות ופציעות בגפיים.קובי רוזן