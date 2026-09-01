טראמפ: "תוקפים את איראן ברגעים אלה ממש"

מבזקים נוספים
"חרגה מתקנון הצניעות": תלמידה נקנסה ב-20 שקל על כפתור פתוח
תלמידה במוסד חרדי נקנסה ב-20 שקלים לאחר שכפתור בבגדיה נותר פתוח | משרד החינוך הגיב בחומרה: "אסור היה שהאירוע יתרחש" (בארץ)משה בשן
מי יזכה בתארים הנחשקים של המוזיקה לשנת תשפ"ו? • המצעד השנתי של 'כיכר השבת' יוצא לדרך
מהו שיר השנה שלכם? מי יוכתר כזמר השנה של גולשי 'כיכר השבת'? איזה אלבום לא הפסקתם לשמוע, ומי תגלית השנה שכבש את הפלייליסט? • המצעד השנתי הגדול יוצא לדרך, ואתם קובעים מי יגיע לגמר: שיר השנה, קליפ השנה, דואט השנה, קלידן השנה ומלחין השנה - ולא רק | כנסו עכשיו ובחרו את המועמדים שלכם (מוזיקה)כיכר השבת
החשוד בחטיפת הילד לבני ברק מחק מספר טלפון חשוד מיד לאחר השיחה
החשוד ביקש מילד במגרש טלפון נייד לשיחה דחופה • מחק את המספר מיד לאחר מכן | נחשפו פרטים על עברו הפלילי (משטרה)חזקי שטרן
אחרי האולטימטום והאיום ממנו: התגובה החריפה של שרה נתניהו ליאיר גולן
רעיית ראש הממשלה דוחה בחריפות את האולטימטום והאיום של יו"ר הדמוקרטים | במכתב חריף: "אתה זה שצריך להתנצל על דבריך ומעשיך מהעבר" (משפט, אנשים)דוד הכהן
שגרירות ארה"ב בישראל מזהירה: ערנות מוגברת למזרח התיכון
שגרירות ארה"ב בישראל פרסמה אזהרה לאזרחים אמריקאים הנמצאים במזרח התיכון. ההודעה קוראת להם לגלות ערנות מוגברת ולהיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת המרחב האוירי ושיבושים בנסיעות.כיכר השבת
דיווחים: התפוצצויות נשמעו בדרום איראן - חשד לתקיפות אמריקאיות
ערוצים שיעים מדווחים על התפוצצויות במספר מקומות בדרום איראן, לרבות בנדר עבאס, צ'אבהאר וקשם. לפי הדיווחים, מדובר בתקיפות אמריקאיות באמצעות טילי שיוט מסוג טומהוק. הדיווחים טרם אושרו ממקורות רשמיים.קובי אטינגר
רוכבת אופניים חשמליים נפגעה בינוני מרכב באשקלון
אישה כבת 40 נפצעה הערב (18:22) באורח בינוני לאחר שנפגעה מרכב בעת רכיבה על אופניים חשמליים בשדרות מנחם בגין באשקלון. צוותי מד"א טיפלו בה במקום ופינו אותה לבית החולים ברזילי עם חבלות בגב ובפנים.קובי רוזן