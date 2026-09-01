בהמשך לתקלה הארצית באספקת המים, ובעקבות ניהול אספקת המים הארצית על ידי חברת מקורות, במהלך השעות הקרובות ייתכנו שיבושים נקודתיים באספקת המים בבית שמש. צוותי תאגיד “מי שמש” והעירייה ערוכים ועוקבים באופן רציף אחר מצב האספקה, ופועלים בתיאום עם חברת מקורות ורשות המים כדי לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בתושבים.

קובי ישראל