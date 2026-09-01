מבזקים נוספים
עיריית בית שמש מזהירה: ייתכנו שיבושים באספקת המים בשעות הקרובות
בהמשך לתקלה הארצית באספקת המים, ובעקבות ניהול אספקת המים הארצית על ידי חברת מקורות, במהלך השעות הקרובות ייתכנו שיבושים נקודתיים באספקת המים בבית שמש. צוותי תאגיד “מי שמש” והעירייה ערוכים ועוקבים באופן רציף אחר מצב האספקה, ופועלים בתיאום עם חברת מקורות ורשות המים כדי לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בתושבים.קובי ישראל
לאחר שחייליו תועדו במניין בקוסרה: מפקד כוח מילואים הודח מתפקידו
מפקד בצה"ל הודח לאחר שהשתתף במניין עם מתיישבים בכפר קוסרה | התחקיר קבע כי הפעולה גרמה נזק תדמיתי לישראל והתפרשה כתמיכה בפורעים (בארץ)משה בשן
כרוזים ברחובות בני ברק: ישיבת הרב מרקוביץ' תקיים עצרת מחאה נגד הפינוי
מאות תלמידי ישיבת פוניבז' המזוהים עם ראש הישיבה הגר״ש מרקוביץ׳ יקיימו הלילה עצרת תפילה ומחאה בקברו של מרן הרב יוסף שלמה כהנמן זצ״ל, על רקע פסק הבוררות והמאבק סביב פינוי הישיבה • בישיבה נערכו מראש למניעת עימותים בין הצדדים (בארץ)קובי ישראל
אישה נפצעה קל בתאונה עם באגי ברהט
אישה כבת 30 נפצעה באורח קל בתאונת דרכים בשכונה 29 ברהט, שכללה התנגשות בין רכב לרכב שטח (באגי). צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה, והיא פונתה לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
צה"ל יערוך מחר תרגיל צבאי ברמת הגולן
תרגיל צבאי יתקיים מחר (יום רביעי) בשעות הבוקר במרחב רמת הגולן. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור. דובר צה"ל מסר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026.ב. ניסני
דיווחים באיראן: פיצוצים במפעל גז בעסלאוויה
דיווחים באיראן על פיצוצים במתחם מפעל הגז בעסלאוויה. לפי הדיווחים, איראן החלה במבצע תגובה לתקיפות האמריקאיות.כיכר השבת
לאחר שבועות של מחאות בירושלים: "קפה בסמטה" שוקל לסגור בשבת
הנהלת "קפה בסמטה" בירושלים שוקלת להפסיק פעילות בשבתות לאחר שבועות של מחאות (בארץ)כיכר השבת