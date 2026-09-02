מבזקים נוספים
מעצרים נוספים בנוער הגבעות | החשד: הצתות ותקיפת פלסטינים בדרום הר חברון
שלושה חשודים נוספים נעצרו בחקירת אירועי ההצתה והתקיפה בדרום הר חברון • בית המשפט האריך את מעצרם של 7 מהחשודים ושחרר אחד בתנאים מגבילים (חדשות, בארץ)קובי רוזן
רחפן חצה הבוקר משטח לבנון לישראל — אין נפגעים
רחפן חצה הבוקר משטח לבנון לשטח ישראל, לראשונה מזה תקופה ארוכה. לא דווח על נפגעים.כיכר השבת
תפעילו מזגנים: השרב של היום - וההקלה המפתיעה שבדרך
הזיעה של היום תתחלף בהקלה: החום יגיע היום לשיאו, אך לקראת סוף השבוע המעלות ירדו בחזרה לממוצע העונתי בדיוק בזמן לשבת • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
התקרית שהחרידה את הפנטגון: ירי בהורמוז לעבר החמקן
חשיפה דרמטית באתר אקסיוס מלמדת כי סוללת נ"מ איראנית שיגרה טיל לעבר מטוס חמקן אמריקאי שאיבטח ספינות במצר הורמוז. האירוע החריג הוביל את פיקוד המרכז לגבש תוכנית תקיפות חדשה נגד טהראן ולהצתת מתיחות חסרת תקדים במפרץ (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
אזעקות באצבע הגליל: כלי טיס עוין מלבנון חדר לשטח מדינת ישראל
התרעות הופעלו באזור הגושרים, מעיין ברוך וכפר יובל • מיירטים שוגרו לעבר מטרה חשודה שחצתה משטח לבנון | צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון (צבא וביטחון)ב. ניסני
אש במזרח התיכון: צבא ארצות הברית תקף באיראן - ששיגרה מטחים לעבר בסיסים אמריקניים
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הפציץ הלילה מטרות של משמרות המהפכה באיראן ובמצר הורמוז | משטר האייתוללות הגיב בירי טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים | באיראן מאיימים: "התקיפות יימשכו עד שבארה"ב יתחרטו על הפשעים" (חדשות)קובי אטינגר
חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות והגושרים
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות והגושרים. התושבים נדרשו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב כפר יובל
צה"ל הפעיל התרעות במרחב כפר יובל בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני