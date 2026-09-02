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"הכלכלה קורסת לחלוטין"

הנשיא טראמפ בקריאה ישירה: "מתי העם האיראני יתקומם ויצא להילחם?"

הנשיא האמריקני הודיע על תקיפות במצר הורמוז • איים בהסלמה דרמטית אם טהרן תמשיך להגיב | "המתקפה הגדולה ביותר ממתינה בצד" (בעולם)

1תגובות
טראמפ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

נשיא דונלד טראמפ פרסם הלילה (בין שלישי לרביעי) אזהרה חריפה לעבר משטר האייתוללות בטהרן, כאשר הבהיר כי אם איראן תמשיך בתגובותיה הצבאיות - "מעט מאוד יישאר מ".

האיום של מגיע על רקע סבב התקיפות האמריקניות הנמשך במטרות איראניות, כאשר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) הודיע כי כוחות אמריקניים תקפו מטרות של משמרות המהפכה האיראניות באיראן ובמצר הורמוז.

"תקפנו כעת מטרות סמוך להורמוז"

"תקפנו כעת מטרות איראניות סמוך להורמוז", מסר הנשיא טראמפ בהודעתו. על פי ההודעה, התקיפות מגיעות בתגובה לניסיונות תקיפה שנערכו לאחרונה על ידי משמרות המהפכה נגד ספינות מסחר במצרי הורמוז ונגד אנשי שירות אמריקניים המוצבים באזור.

בהודעה נוספת שפרסם צבא ארה"ב פורטו המטרות שהותקפו: "תקפנו מטרות של משמרות המהפכה, הכוללות מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, נכסים ימיים, מתקנים, יכולות לפריסת מוקשים ואתרי תקשורת". לפי דיווחים באיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם באזור טהרן, והמטוס של הנשיא האיראני נאלץ לנחות בעיר אחרת.

איום בהסלמה חסרת תקדים

"אם איראן תגיב - היא תותקף שוב בעוצמה גבוהה בהרבה", הזהיר טראמפ. "אבל גם זו לא תהיה המתקפה הכי גדולה. זו עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן".

הנשיא האמריקני הוסיף והתייחס למצב הכלכלי והאסטרטגי של איראן: "לא אכפת לי כהוא זה אם הם יחתמו על הסכם שהוא חסר ערך מבחינתם. אני מעדיף בהרבה את המצב שלנו עכשיו, עם שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז, וכאשר הכלכלה שלהם קורסת לחלוטין".

בסיום דבריו, טראמפ הפנה מסר ישיר לעם האיראני: "הם פשוט דוחים את הבלתי נמנע. מתי העם האיראני יתקומם ויצא להילחם?".

ארה"באיראןדונלד טראמפ

1 תגובות

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מתי? אולי כשיפסיקו להבטיח לו שהעזרה בדרך ואז לנטוש אותם ולרוץ ל"הסכם שלום" עם הרוצחים שלהם? אולי כשיהיה להם נשק? איך אתה רוצה שהם יתקוממו, בידיים? אתה בעצמך יודע ואומר שרצחו מהם עשרות אלפים. אבל כשישראל חימשה כורדים ואופוזיציה עצרת את זה בשביל ארדואן, אז מה אתה רוצה.
אבי

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