לילה סוער חווה המזרח התיכון הלילה (בין שלישי לרביעי), כאשר ארצות הברית תקפה מטרות צבאיות איראניות במצר הורמוז, ואיראן הגיבה בשיגור טילים לעבר בסיסים אמריקניים באזור.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) הודיע הלילה כי כוחות אמריקניים החלו לתקוף מטרות של משמרות המהפכה האיראניות באיראן. על פי ההודעה, התקיפות מגיעות בתגובה לניסיונות תקיפה שנערכו לאחרונה על ידי משמרות המהפכה נגד ספינות מסחר במצרי הורמוז ונגד אנשי שירות אמריקניים המוצבים באזור.

בתוך כך, ה'פייננשל טיימס' פרסם הבוקר תחקיר נרחב לפיו רוסיה סייעה לאיראן בחשאי בפיתוח טילי שיוט היפרסוניים. על פי התחקיר, מדובר ב"אחת מההעברות הדרמטיות ביותר של טכנולוגיה צבאית אסטרטגית ממוסקבה לטהרן".

בהודעה נוספת שפרסם צבא ארה"ב פורטו המטרות שהותקפו: "תקפנו מטרות של משמרות המהפכה, הכוללות מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, נכסים ימיים, מתקנים, יכולות לפריסת מוקשים ואתרי תקשורת". לפי דיווחים באיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם באזור טהרן, והמטוס של הנשיא האיראני נאלץ לנחות בעיר אחרת.

התקרית שהחרידה את הפנטגון: ירי בהורמוז לעבר החמקן דוד הכהן וב. ניסני | 06:58

איראן מאיימת בתגובה "מוחצת"

דובר מפקדת החירום האיראנית ח'אתם אל-אנביאא', איבראהים זולפקארי, הודיע הלילה כי התקיפות האיראניות נגד האמריקנים יימשכו "באופן שהם ילמדו לקח ועד שהם יתחרטו על הפשעים שלהם". הדובר האיראני איים כי המשך הפעולות התוקפניות האמריקניות ייענה בתגובות "קשות יותר, נרחבות יותר והרסניות יותר".

במקביל, משמרות המהפכה טענו לפנות בוקר כי ביצעו תקיפה משולבת של טילים וכטב"מים נגד בסיסים אמריקניים בארביל שבעיראק. בירדן דווח על יירוט שמונה טילים שנורו לעבר בסיס אמריקני, ובאיחוד האמירויות נמסר כי הצבא הגיב לרחפן איראני. לא דווח על נפגעים או נזק.

ההסלמה הנוכחית מגיעה לאחר ששתי ספינות הותקפו סמוך למצר הורמוז, ולאחר שאיראן ניסתה להוסיף מוקשים במצר. זו הפעם השנייה בתוך שלושה ימים שארה"ב תוקפת מטרות איראניות, כאשר התקיפה הראשונה בוצעה ביום שלישי.

שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה עדכון ביטחוני חריג המיועד לאזרחים האמריקאיים השוהים בארץ, בו הוזהרו האזרחים מפני אפשרות ממשית להסלמה פתאומית ומתיחות ביטחונית חריפה.