 דלג לתוכן הראשי
צה"ל תקף יעדי חיזבאללה

אזעקות באצבע הגליל: כלי טיס עוין מלבנון חדר לשטח מדינת ישראל

התרעות הופעלו באזור הגושרים, מעיין ברוך וכפר יובל • מיירטים שוגרו לעבר מטרה חשודה שחצתה משטח לבנון | צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון (צבא וביטחון)

כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

לראשונה זה כחודשיים הופעלו הלילה (בין יום שלישי לרביעי) אזעקות באזור הגושרים, מעיין ברוך וכפר יובל שבאצבע הגליל, בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין משטח לבנון. האירוע מהווה הפרה נוספת של ההסכמות בין ישראל ללבנון ומעיד על המשך ניסיונות חיזבאללה לפגוע בכוחות ובאזרחי ישראל.

על פי ההודעה הרשמית של דובר צה"ל, במהלך הלילה הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין. כוחות ההגנה האווירית שיגרו מיירטים לעבר מטרה אווירית חשודה שככל הנראה חצתה משטח לעבר שטח ישראל. תוצאות היירוט נבדקות, ולמרבה המזל לא דווח על נפגעים.

בצה"ל הבהירו כי התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט של המטרה החשודה. יצוין כי זו הפעם הראשונה זה כחודשיים שמופעלות אזעקות באזור אצבע הגליל, מה שמעיד על חומרת האיום.

במקביל לאירוע בצפון, כלי תקשורת בלבנון דיווחו על תקיפות צה"ל באזור עלי אל-טאהר שבדרום המדינה. על פי הדיווחים, מדובר בתגובה ישראלית לפעילות באזור.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל תקף בימים האחרונים תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה, בתגובה לניסיון פעולת טרור שבוצעה נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני.

בצה"ל הדגישו כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים".

צה"לחיזבאללהלבנון

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר