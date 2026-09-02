אזעקות באצבע הגליל: כלי טיס עוין מלבנון חדר לשטח מדינת ישראל

לראשונה זה כחודשיים הופעלו הלילה (בין יום שלישי לרביעי) אזעקות באזור הגושרים, מעיין ברוך וכפר יובל שבאצבע הגליל, בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין משטח לבנון. האירוע מהווה הפרה נוספת של ההסכמות בין ישראל ללבנון ומעיד על המשך ניסיונות חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.

על פי ההודעה הרשמית של דובר צה"ל, במהלך הלילה הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין. כוחות ההגנה האווירית שיגרו מיירטים לעבר מטרה אווירית חשודה שככל הנראה חצתה משטח לבנון לעבר שטח ישראל. תוצאות היירוט נבדקות, ולמרבה המזל לא דווח על נפגעים.

בצה"ל הבהירו כי התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט של המטרה החשודה. יצוין כי זו הפעם הראשונה זה כחודשיים שמופעלות אזעקות באזור אצבע הגליל, מה שמעיד על חומרת האיום.

במקביל לאירוע בצפון, כלי תקשורת בלבנון דיווחו על תקיפות צה"ל באזור עלי אל-טאהר שבדרום המדינה. על פי הדיווחים, מדובר בתגובה ישראלית לפעילות חיזבאללה באזור.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל תקף בימים האחרונים תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה, בתגובה לניסיון פעולת טרור שבוצעה נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני.

בצה"ל הדגישו כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים".